Кто бьется, тот и добивается

На наши неоднократные обращения президенту РФ Путину В.В., премьер-министру Медведеву Д.А. о наших проблемах, которые не хочет решать наша республиканская власть, ответом было направление их обратно на республиканский уровень, а на местном уровне их просто игнорировали.

Одна из самых важных проблем ядовитое ракетное топливо гептил, которое отравляет наш народ, люди болеют, умирают, я так полагаю, в том числе и от влияния гептила. Главный врач Чойской районной больницы А.В. Хряпенков сказал мне как-то: "Вы пишите, что вас травит гептил, но у нас гептила нет". Что теперь вы скажете уважаемый Александр Владимирович?

В 2014 году некторые жители села Каракокши и села Уйменя сдавали анализы (мочу) на присутствие в организме продуктов распада гептила. Яд был обнаружен даже у десятилетних детей, что и было поводом мне, как председателю региональной общественной организации тубаларов "Аргыш", написать заявление на имя главного санитарного врача Республики Алтай Щучинова Л.В. с требованием орагнизовать полное клинико-лабораторное обследование населения, проживающего вблизи падения аварийных ракет, которые летают на ядовитом топливе гептил и ступеней ракет-носителей.

На мой запрос выдать результаты анализов, сданных нами за 2015-2016 гг., в Роспотребнадзоре мне сказали: "Выдать вам анализы мы можем, только прочесть вы их не сможете, так как они зашифрованы в цифрах. Прочесть их могут только специалисты, из пермской лаборатории, где их делают".

Заявление об клинико-лабораторном обследовании было написано год назад. В конце ноября 2016 года заместитель председателя правительства Наталья Екеева мне сказала, что собирали заседание праавительства, решали нашу проблему. В Роспотребнадзор РА приезжали представители врачи из НИИ Новосибирска, это научно-исследовательский институт, клиника по профилактике здоровья. Договорились принимать наших жителей, каждый месяц в течение 2017 года по пять человек на десять дней.

Я составляю списки желающих поехать и передаю нашему местному доктору, которая готовит выписки из медкарт и отправляет в клинику по элетронной почте. На местах изучают наши истории болезней, затем приглашают. После получения приглашений наш доктор на каждого приглашенного выписывает направление. Пребывание в клинике полностью бесплатное, оплачивается из федерального бюджета и что-то из республиканского. Всем работающим после выписки выдают больничные листы, деньги нужны лишь на проезд туда и обратно, пять тысяч рублей достаточно. (Благодаря нам едут на обследование едут жители из других районов республики).

Первую группу из шести человек пригласили на 13 декабря 2016 года. Когда мы приехали в отделение, нас встретил добрейший медицинский персонал, обращались к нам уважительно. Тепло, чисто и сытно. Верхнюю одежду не забирают, выход в город свободный после процедур. Рядом метро, магазины, рынок.

В первый день сдавали анализы, прошли осмотр всех врачей. После этого по выявленным болезням нас лечили врачи. Заместитель главного врача отделения - профессор, кандидат медицинских наук; заведующая отделением - заслуженный врач РФ; все другие врачи - высшей категории, даже санитарки с высшим образованием. Все очень хорошо.

Воспользовавшись поездкой в Новосибирск, я запланировала встречу с однопартийцем коммунистом, мэром города Локтем А.Е. В один из дней я поехала в мэрию города, попросила о встрече с мэром. Нас было пять коммунистов от Республики Алтай. Мою просьбу передали мэру, он попросил своего зама организовать нам встречу. В назначенное им время я поехала одна, так как все наши были на процедурах. Несмотря на занятость, предновогодние хлопоты, Анатолий Евгеньевич нашел время для меня. Встретили меня сам мэр и его зам, после рукопожатий поговорили о том о сем, я не хотела долго занимать их время. Мэр Новосибирска подарил мне книгу-альбом о городе. Сфотографировались для нашей газеты "Правда Горного Алтая".

Предновогодний Новосибирск очень красив, сверкает, блестит разноцветьем. Ели наряжены во многих местах города, думаю, это заслуга хорошего хозяина.

24 декабря наша группа вернулась домой. Впечатления от поездки прекрасные, всем нам понравилось. Дальнейшее лечение нам назначено дома. Чтобы обследоваться на тяжелые металлы, в том числе на гептил, в Новосибирске такой лаборатории нет, если будут выявлены у нескольких людей одинаковые болезни, только после этого будут исследовать влияние гептила на здоровье.

От встречи с мэром Новосибирска и от персонала клиники НИИ осталось очень хорошее впечатление, нас пригалашали приехать к ним еще и мы не проитв. Очень хотелось бы такого же человеческого теплого отношения к пациентам и наших республиканских больниц.

Обследования для населения из города также добивалась и Т.С.Тодожокова.

Как непросто в наше время чего-либо добиться, от наши беразличных, равнодушных к своему народу чиновников. Несмотря ни на что, мы дальше будем работать. Надеюсь у нашего народа наконец откроются глаза на истину и он поймет кто есть кто.

Л.Трошина, с.Каракокша