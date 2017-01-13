В Чойском районе водитель иномарки погиб в ДТП

В Чойском районе около 11:45 часов, на 2 километре автодороги "Паспаул –Каракокша-Красносельск", житель села Паспаул 1958 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan, при движении со стороны с. Каракокша в направлении с. Паспаул, на повороте выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с грузовым рефрижератором, под управлением жителя г. Бийск Алтайского края 1987 года рождения. В результате происшествия водитель автомобиля Renault от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи, сообщает сайт МВД по РА.

Тестирование водителя грузового автомобиля на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. В настоящее время причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.