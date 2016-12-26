В Чое местный житель пытался скрыть убийство своей супруги

Сотрудники отделения полиции № 5 села Чоя межмуниципального отдела МВД России «Турочакский» задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве супруги. Согласно данным сайта МВД по РА, 23 ноября за помощью к полицейским обратилась пожилая жительница районного центра, сообщившая о подозрительном поведении своего сына, который не пускает к себе дом родственников.

Прибывшим по адресу, указанному сельской жительницей, оперуполномоченному уголовного розыска и участковому удалось войти в жилой дом, где и было обнаружено тело местной жительницы 1976 года рождения с множественными ножевыми ранениями. По подозрению в совершении преступления был задержан муж потерпевшей 1976 года рождения.

Предварительно установлено, что в жилом доме между супругами произошла ссора, в результате которой подозреваемый, причинил множественные ножевые ранения своей жене. От полученных повреждений женщина скончалась на месте преступления. В ходе осмотра места преступления экспертами было изъято предполагаемое орудие убийства – нож.

В настоящее время по данному факту сотрудниками Следственного управления СК России по Республике Алтай возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку».

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.