Прокуратуре Чойского района пришлось разъяснить в детском саду о незаконности сборов на игрушки

В ходе проверки, проведённой в детском саду «Сказка» МОУ «Чойская СОШ», прокуратурой района установлено, что помимо родительской платы, 1900 руб., в которую включается питание и хозяйственно-бытовое обслуживание детей, осуществляется сбор денежных средств на предметы личной гигиены (туалетная бумага, салфетки, мыло) и средства обучения (игрушки, канцелярские принадлежности), затраты на которые отнесены к расходным обязательствам местного и республиканского бюджетов, инфоормирует сайт прокуратуры РА.

В детском саду также предусмотрен единовременный родительский взнос в размере 2000 рублей для детей, зачисляемых в детский сад.

По результатам проверки в адрес руководителя образовательной организации и главы МО «Чойский район» внесены представления об устранении выявленных нарушений.

Прокурор встретился с родителями воспитанников детского сада, до сведения которых были доведены результаты проверки, а также разъяснены положения действующего законодательства об образовании в части полномочий органов государственной власти и местного самоуправления по дошкольному образованию, присмотру детей, содержанию дошкольных образовательных организаций и права родителей.