Энергия солнца заработала в сети "МегаФона" возле Куюса

В районе отдаленного села Куюс специалисты "МегаФона" впервые применили экологически чистый источник солнечной энергии для работы важного элемента сети связи, сообщает информагентство "Атмосфера".

Из-за сложного рельефа местности село Куюс и установленная в нем базовая станция "МегаФона" находятся ниже уровня ближайших горных возвышенностей. По причине отсутствия прямой видимости с ближайшей вышкой связи на протяжении многих лет в Куюсе технические специалисты использовали спутниковую связь, чтобы базовая станция имела подключение к остальной инфраструктуре связи оператора. Это существенно ограничивало скорость работы мобильного интернета и сказывалось на качестве голосовой связи в условиях плохой погоды.

В 2017 году технические специалисты "МегаФона" установили на ближайшем горном хребте специальный ретранслятор, который забирает сигнал с другой вышки связи и передает его "вниз" в село Куюс. Таким образом, получилось решить главную проблему РРЛ-трансмиссий – обязательное требование прямой видимости между точками приема и передачи сигнала.

"Общее расстояние между Куюсом и нашей ближайшей вышкой связи на перевале Каянча составляет 34 километра. Новый ретранслятор разбивает этот промежуток на два плеча – 10 и 24 километра. Его внедрение позволило отказаться от спутниковой трансмиссии, за счет чего теперь наши абоненты в Куюсе получили новый уровень качества связи", – отметил директор Алтайского отделения "МегаФон" Валерий Казаченко.

Также стоит отметить, что РРЛ-ретранслятор стал первым сетевым элементом «МегаФона» в Сибирском регионе, использующим солнечную энергию. Объект не требует подключения к ЛЭП и установки резервного дизельного генератора. Даже в случае долгой пасмурной погоды автономную работу ретранслятора обеспечат аккумуляторные батареи.

"На территории Республики Алтай уже есть несколько проектов по использованию экологически чистых источников солнечной энергии. Тем приятнее, что в Год экологии наша компания установкой подобного объекта связи внесла свой вклад в сохранение природы и лесов республики", – добавил Валерий Казаченко.