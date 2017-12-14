Четыре человека в Чемальском районе отравились суррогатным алкоголем, двое погибли

По данным Следкома РА, 6 декабря четверо местных жителей в квартире одного из жилых домов, расположенных в селе Бешпельтир Чемальского района, употребили значительное количество алкоголя. Спустя несколько суток двое из них были доставлены в районную больницу с признаками отравления суррогатами алкоголя. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 33 и 25-летние мужчины скончались.

По данному факту следственным управлением Следственного комитета России по Республике Алтай организовано проведение доследственной проверки.

В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.