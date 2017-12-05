Близкие бизнесмена, погибшего на охоте, уверены, что это несчастный случай

В Республике Алтай возбудили уголовное дело в связи с гибелью 36-летнего предпринимателя из Барнаула. Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в окрестностях села Эдиган Чемальского района, информируют источники «Новостей Горного Алтая». Близкие мужчины в свою очередь уверены, что это был несчастный случай.

Как рассказывает ИА "Банкфакс", в конце ноября текущего года бизнесмен принимал участие в коллективной охоте на сибирскую косулю. Вместе с ним на отстрел отправились семь барнаульских предпринимателей и их коллега из Чемала. Все мужчины были вооружены карабинами. В соответствии с распределением ролей и мерами безопасности каждый охотник должен был находиться в заранее оговоренном месте, которое было известно всем остальным участникам развлечения. Несмотря на договоренности, 36-летний барнаулец без предупреждения выехал на коне в сектор обстрела, спешился и пошел в сторону линии огня. Впоследствии его труп с огнестрельным ранением головы обнаружили в указанном месте.

По данному факту возбудили и расследуют дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Уже установлено, что охота была законной, и вся необходимая документация оформлена надлежащим образом.

Тем временем знакомые погибшего предпринимателя, не упоминая его имени, рассказали в Сети, что он был успешным дельцом и хорошим семьянином. По словам друзей, мужчина страстно любил охоту и, по всей видимости, вышел под обстрел в пылу азарта. Поэтому они уверены, что ни о каком суициде и убийстве речи быть не может. «На это не было никаких реальных причин. Человек был небывалой жизненной энергии и доброты. Каждому бы пожелал такого друга и руководителя!» - заявил один из друзей погибшего бизнесмена.