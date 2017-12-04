Барнаулец погиб на охоте в Горном Алтае

Бизнесмен из Барнаула погиб во время охоты с друзьями в окрестностях села Эдиган Чемальского района Республики Алтай. Вместе с ним в коллективной охоте участвовали шесть других предпринимателей из краевой столицы и один из Чемальского района, пишет Алтайская правда.

Они были вооружены карабинами.

Участники охоты распределили роли и места нахождения в целях соблюдения безопасности. Но один из них, 36-летний барнаулец, без предупреждения выехал на коне в сектор обстрела, спешился и пошел в сторону линии огня. Позднее его труп нашли в секторе обстрела с ранением головы, сообщают «Новости Горного Алтая». Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности. Установлено, что охота была законной, были оформлены все необходимые документы.