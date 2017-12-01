В Долине Сартакпая ликвидировали 12 свалок

Прокуратура Чемальского района Республики Алтай проверила соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об отходах производства и потребления. По данным сайта прокуратуры РА, в окрестностях известного туристического места – Долины Сартакпая, расположенной в древнем русле реки Катунь, обнаружено 12 несанкционированных свалок отходов потребления.

В нарушение требований Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об охране окружающей среды» администрацией муниципального образования «Чемальский район» меры к ликвидации свалок не принимались.

В связи с этим прокурор внес представление в адрес главы муниципалитета, потребовав устранить выявленные нарушения.

По результатам его рассмотрения нарушения устранены, незаконно складированные отходы собраны и вывезены на полигон твёрдых коммунальных отходов.

В настоящее время территория Долины Сартакпая полностью очищена от мусора.