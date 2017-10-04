Падение ступени в ночь на 29 сентября

Во втором часу ночи на 29 сентября Чемальский район потряс мощный взрыв от падения в тайгу ступени ракеты космического назначения "Протон-М".

Сайт Роскосмоса сообщает, что 28 сентября 2017 года в 21:52 мск с космодрома «Байконур» успешно стартовала ракета космического назначения (РКН) в составе ракеты-носителя (РН) "Протон-М", разгонного блока (РБ) "Бриз-М" и космического аппарата (КА) "АзиаСат-9" (AsiaSat-9).

Старт и полет ракеты-носителя прошли без замечаний. Через 9 минут 42 секунды с начала полета орбитальный блок (в составе космического аппарата и разгонного блока) отделился от третьей ступени ракеты-носителя и продолжил полет в автономном режиме.

Дальнейшее выведение космического аппарата "АзиаСат-9" на целевую геосинхронную переходную орбиту будет выполнено за счет 5-ти включений маршевой двигательной установки разгонного блока "Бриз-М".

Отделение космического аппарата от разгонного блока ожидается приблизительно через 9 часов 13 минут после старта - в 7:05 мск 29 сентября.

Масса спутника "АзиаСат-9" при отделении на орбите составит приблизительно 6140 кг.

Телекоммуникационный спутник "АзиаСат-9" разработан и изготовлен фирмой Space Systems/Loral (США) по заказу Asiasat - Asia Satellite Telecommunications Company Limited (Гонконг). "АзиаСат-9" должен обеспечить услуги связи, телевещания и широкополосного доступа в интернет на территории Азиатско-Тихоокеанского региона.

Контракт на предоставление пусковых услуг для запуска КА "АзиаСат-9" заключила компания International Launch Services Inc. (ILS, Рестон, США) - дочернее предприятие Центра Хруничева.

Состоявшийся запуск стал 96-м пуском РН "Протон" в рамках контрактов, заключенных ILS и 416-м в истории эксплуатации этого носителя (с учетом всех его модификаций).

Это третий пуск ракеты-носителя "Протон-М" за полтора месяца. Предыдущие два состоялись 17 августа и 11 сентября 2017 года.