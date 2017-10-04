Прогулка по бывшему парку

Двадцать километров от турбазы до села Аскат пролетели незаметно. Мы проехали по Чемальскому тракту с группой сибирских буддистов, собравшихся на осенний алтайский ретрит, и теперь готовились к посещению художественной этногалереи.

Группа вышла из транспорта у древнего здания сельского клуба. Солнце выглядывало из-за туч.

Участники ретрита любовались осенней листвой парка, а я, стараясь не помешать их сосредоточенному созерцанию, тихо произнес: - Еще мы иногда называем его "Парк семи друзей Леонидовны"...

Буддисты медленно перевели взгляд на меня и попросили объяснения.

- Когда первый срок Леонидовны закончился и начался второй, её друзьям стало понятно, что пора переходить к материализации и монетизации человеческого доверия.

И первый кусок парка с берегом реки, ушедший её друзьям - это был первый успешный опыт, переосмысливающий главный ментальный код избирателя с позиции непознаваемости административной самобытности узнезинского главы поселения.

Буддисты надолго задумались и погрузились в медитацию. Потом они честно сказали - мы не совсем поняли.

- Это вообще довольно трудно понять не жителю Узнезинского поселения. Смотрите... Перед вами бывший сельский парк, поделенный заборами и оградами.

Какой бы путь для обхода забора вы ни выбрали, на какой бы забор ни залезли, из любой точки, оглядывая бывший парк, вы можете увидеть только шесть отдельных участков, составлявших когда-то одно целое.

А на самом деле парк разделен на семь участков, между семью друзьями. Но увидеть все семь участков может лишь тот, кто достиг особо высокой степени просветления.

Буддисты по-новому взглянули на шелестящие под осенним ветром багряные листья деревьев, оглянулись по сторонам и удивленно воскликнули - но их тут и правда всего шесть! И рассеявшись по дорожкам, стали искать точку, где можно было бы увидеть все семь.