Местные жители завалили древний памятник мусором

Прокурор Чемальского района Республики Алтай на основании поступившей на очередной сессии Чемальского районного совета депутатов информации осуществил проверку соблюдения природоохранного законодательства на лесном участке в устье реки Куюм. Данное место известно нахождением на нём в период неолита, эпоху бронзы и раннего железного века древнего поселения Малый Дуган с могильниками раннескифской усть-куюмской группы, афанасьевской и елунинской культуры.

Археологический памятник тщательно исследовался в 1932-1936 г. научными сотрудниками Ойрот-Туринского музея по поручению Государственного Эрмитажа, а затем в 1960-1980-х гг. учёными Горно-Алтайского археологического отряда ИИФиФ Академии наук СССР, Алтайского госуниверситета и Горно-Алтайского научно-исследовательского института истории, языка и литературы.

В ходе надзорных мероприятий при проведении осмотра установлено загрязнение лесного участка многочисленными очаговыми свалками твёрдых коммунальных отходов, а также порубочных остатков, образовавшихся в результате мероприятий по расчистке линий электропередач.

По результатам проверки прокурор внес директору казенного учреждения Республики Алтай «Чемальское лесничество» представление в котором потребовал устранить нарушения требований Правил санитарной и пожарной безопасности в лесах и режима охраны объектов исторического и культурного наследия.

После его рассмотрения нарушения устранены в полном объёме. Несанкционированная свалка отходов ликвидирована, приняты меры по предотвращению образования подобных свалок.