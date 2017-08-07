Чем узнезинскому парню помешали собаки. Версия сельчан

Вот что рассказали жители села о причине жестокой расправы с собаками в ночь на 31 июля:

Все три собаки, две убитых и одна раненая, содержались на тыльной стороне дворов, выходящих на крутой обрывистый склон реки Узнезя. Там двухметровая крапива и никто не гуляет - ни пешеходы, ни кони. Внизу находится незаконченное заброшенное строение, в виде корабля. Местный предприниматель строил его как кафе, но после наводнения 2014 года забросил и участок, и строение. Зато заброшенный корабль облюбовали как место сбора местные молодые люди 14-20 лет. В трюме корабля удобно спрятаться от посторонних и родительских глаз. Спокойно выпить и покурить - никто не мешает общению. Но когда общение в корабле становилось слишком шумным, собаки начинали на корабль лаять.

Как один из вероятных мотивов убийства собак, местные жители предполагают именно этот. Лай собак на корабль, выдавал родителям, что их дети находятся там.

https://www.youtube.com/watch?v=KbTAq-m-nkI