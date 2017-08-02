Собаки в Узнезе помешали своим лаем спать юному стрелку

Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в селе Узнезя Чемальского района, в ночное время, во дворах у местных жителей, застрелили двух собак и еще одну ранили. Сотрудниками следственно-оперативной группы, прибывшими на место происшествия, было установлено, что застреленные собаки содержались хозяевами на привязи, на территориях частных домовладений. Владелица раненого животного пояснила, что услышав лай своей собаки, вышла во двор, и увидела убегающего мужчину.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции, в течение нескольких часов, установили личность стрелявшего в животных. Им оказался 18–летний местный житель, сообщает сайт МВД по РА.

Молодой человек был доставлен в пункт полиции, где признался в содеянном. Полицейским он пояснил, что данный поступок совершил из хулиганских побуждений, так как собаки соседей сильно раздражали его своим лаем.

Ранее мы уже писали об этом и, по неподтвержденному сообщению местных жителей, первоначально молодой человек рассказывал, что убийство собак ему заказали некие владельцы турбаз.

Оружие – ТОЗ калибра 5.6 мм, не зарегистрированное в установленном порядке, из которого были застрелены животные, сельчанин добровольно выдал сотрудникам полиции.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.