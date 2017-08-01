Слухи. Убийства собак в Узнезе были заказными

Ранее один из местных жителей сообщил о том, что в селе Узнезя Чемальского района в ночь на 31-е июля в трех домовладениях были убиты две собаки, третья ранена холодным оружием. Жители села были шокированы произошедшим. По неподтвержденной информации, убийство животных заказали некие владельцы турбаз, а исполнителями были двое молодых парней из Узнези.

"Убийцами оказались двое местных парней, их засекла видеокамера. Сначала парни рассказали, что им заказали убийство этих собак конные прокатчики с какой-то турбазы, якобы собаки кусали коней. Потом показания парней изменились и сдачу оружия оформили как добровольную", - рассказывают владельцы погибших животных.

Помимо этого хозяева собак заявили, что их питомцы сидели на привязи за забором и кусать коней никак не могли.

P.S. Как стало известно позднее, в ту же ночь убили еще одну собаку на противоположном конце села.