Неизвестный застрелил несколько собак в Узнезе

В селе Узнезя Чемальского района в ночь на 31-е июля звучали выстрелы. В трех домовладениях убиты две собаки, третья ранена холодным оружием.

Первый выстрел прозвучал в 2:45 во дворе пенсионера Виталия Макарыча Титанакова. Неизвестный стрелок одним выстрелом в сердце застрелил собаку породы немецкая овчарка. Предположительно выстрел был произведен через штакетник забора, куда собака могла подойти не ближе чем на два метра. По словам Титанакова, собака залаяла, затем он услышал хлопок выстрела, пес заскулил и затих. Виталий Макарыч вышел во двор, подошел к собаке и увидел, что она не подает признаков жизни.

Второй выстрел прозвучал в 3:55. Также через решетку забора, одним выстрелом был убит пес, похожий на кавказскую овчарку.

Далее недобрый ночной гость проник на территорию домовладения местной жительницы Слепцовой Нины Ивановны, где пытался убить собаку холодным оружием. По словам Нины Ивановны, она услышала скулеж собаки, выглянула в окно и увидела мужчину, склонившегося над собакой. Хозяйка возмущенно вскрикнула и злоумышленник быстро скрылся.

По факту проишествия возбуждено уголовное дело, ведется следствие.