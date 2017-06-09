Отзвук далекой Японии? Праздник цветения пионов пройдёт в Чемальском районе

Праздник цветения пионов пройдёт 16-18 июня в Чемальском районе Республики Алтай в экопарке «Сад Пионов», посетители увидят более 100 видов этого королевского цветка, рассказывает Сиб.фм.

Праздник цветения пионов проходит каждый год на протяжении пяти лет. С 16 по 18 июня на территории экопарка «Сад Пионов» посетители увидят различные виды цветов, кустарников, хвойных и лиственных деревьев, а также более 100 видов пионов. На территории сада есть ручей, река и контактный зоопарк. Парк располагается на территории 2,5 тысячи гектар, в районе урочища реки Бурла перед селом Элекмонар.

В течение трёх дней для посетителей будет играть живая музыка, им предложат принять участие в квестах для детей и взрослых и в песочной терапии. 16 июня на празднике выступит барнаульская группа Lucky Gringo’s. 17 июня организаторы представят детскую программу «Алиса в стране пионов». Посетители смогут принять участие в большом чаепитии, фотосессии с героями истории об Алисе и танцевальном флешмобе. Билеты можно приобрести на месте, 200 рублей — взрослый билет, 50 рублей — детский.

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Это не единственный фестиваль, посвященный сезонному цветению растений в Горном Алтае. Так в этом году в Онгудайском районе проходил музыкальный фестиваль «Когда цветет маральник», который депутат Иван Белеков сравнил с прекрасной традицией проведения праздника цветения сакуры в далекой Японии. В Японии, например, есть цветок под названием Ликорис или паучья лилия, цветение которого приходится на конец сентября и совпадает по времени с празднованием фестиваля осеннего равноденствия Хиган.

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Праздник цветения пионов вполне мог бы соответствовать языческой традиции празднования дня летнего солнцестояния, 21 июня.