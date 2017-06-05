Сотрудникам "тайной турбазы" Анатолия Банных перестали выплачивать зарплату

Сотрудники турбазы "Ареда-Холдинг", которая принадлежалаа предпринимателю Анатолию Банных, жалуются, что после его смерти у них начались задержки заработной платы. Как сообщил Айдар Кудирмеков, заработок у сотрудников турбазы довольно скромный, порядка семи тысяч рублей, однако деньги не выплачиваются уже более двух месяцев.

Турбаза находится в труднодоступной местностии и является тайным местом, про которое мало чего можно найти в интернете, сообщает Айдар Кудирмеков. Находится она недалеко от турбазы "Ареда-1" и лично Айдару Владимировичу бывать там не приходилось.

Напомним, 12 февраля вертолет, одним из пассажиров которого был предприниматель Анатолий Банных, упал в Телецкое озеро. В данный момент Межгосударственный авиационный комитет официально признал пассажиров вертолета погибшими.