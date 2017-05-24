Анонс авто-шоу на Рублевке ДЖИП-ТРИАЛ-СПРИНТ "РУБЛЕВСКОЕ РУБИЛОВО 2017"

С 9 по 12 июня 2017 года на территории Развлекательного Комплекса "Рублевка" состоится Грандиозный ДЖИП-ТРИАЛ-СПРИНТ "РУБЛЕВСКОЕ РУБИЛОВО 2017». В этом году соревнования приурочены к празднованию Дня России.

Организаторы мероприятия - Автоклуб Экстремальная Разведка Бездорожья Регион 04.

На специально оборудованной трассе участникам представится возможность испытать свой внедорожник и умение преодолевать сложные препятствия настоящего бездорожья.

Пройдут соревнования для классов ATV, ТР-0, ТР-1, ТР-3

Участвовать могут все желающие спортсмены на подготовленной технике и любители на автомобилях 4х4.

Во время всего мероприятия, будет обеспечиваться звуковое и музыкальное сопровождение. Так же, будут организованы места отдыха зрителей и участников соревнований. Полевая кухня для гостей и участников. Вечерний концерт в исполнении автора песен Алексея Гладкова. Песни о Горном Алтае в современной обработке.