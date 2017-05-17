Миссионер из Бешпельтира арестован

Чемальский районный суд рассмотрел возбужденное прокуратурой дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ (осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях).

Основанием для возбуждения данного дела послужили результаты проведенной органами прокуратуры совместно с ФСБ проверки, в ходе которой выяснилось, что в феврале нынешнего года неназванный в сообщении житель села Бешпельтир распространял информационные материалы о вероучении одной из незарегистрированных религиозных групп среди лиц, не являющихся ее участниками. Целью распространения информации было вовлечение указанных лиц в состав последователей данной религиозной группы. В соответствии с законом "О свободе совести и о религиозных объединениях", подобная деятельность является миссионерской и может осуществляться только в порядке, установленном федеральным законом.

Как показала проверка, миссионер при осуществлении своей деятельности установленный законом порядок не соблюдал, тем самым совершив правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ. Постановлением Чемальского районного суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

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Напомним, что самый известный на Алтае случай миссионерской деятельности и последующего преследования миссионеров властями произошел весной и летом 1904 года в логу Теренг и дал рождение новому религиозному явлению, названному впоследствии бурханизмом.

В мае 1904 года среди алтайцев западного Алтая по реке Кырлык разнеслась весть, что местным жителям Чету Челпанову и его приемной дочери, 12-летней Чугул Сороковой явился Бурхан, легендарный царь Ойрот, который вскоре восстановит под своей властью алтайское царство. Челпанов с дочерью были арестованы, но в ходе судебного разбирательства оправданы.

Случаи с полицейским преследованием любого нового миссионерства говорят о том, что власть всегда озабочена проявлением несанкционированного объединения людей по любому признаку, в данном случае по религиозному.