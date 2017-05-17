В районной администрации изъяли документы

В администрации Чемальского района сотрудники Федеральной службы безопасности произвели выемку документов в рамках расследования некоего уголовного дела, связанного с выполнением ряда строительных подрядов, - так сообщили сотрудники районной администрации.

Изымались документы, связанные со строительными подрядами, полученными фирмой "Орион", которой руководит житель Чемала Г.Я.Беставашвили.

Здесь следует уточнить, что, объективно говоря, строитель Беставашвили никаких подрядов на строительство в районной администрации давно не получал. Не было никаких аукционов и тендеров на получение подряда на строительство детского сада, не было тендера на строительство больницы, не было никакой конкурентной борьбы между строительными фирмами, в результате которой «Орион» получил бы строительный подряд. Там была принята и освоена совершенно другая схема. Этой схемой пользовались и Сергей Завенович Шевченко, отбывающий срок, и Родион Борисович Букачаков, заседающий сейчас в Госдуме. Простая схема, о которой мы уже несколько раз писали на страницах "Листка".

Согласно этой схеме, предприниматель Беставашвили получал в аренду земельный участок, на котором строил некое здание на свои деньги. Нанимал рабочих, покупал строительные материалы, брал в банке кредит - в общем, частный предприниматель строил здание, к которому бюджетные деньги, государственные ревизоры и районные чиновники не имели никакого отношения. Но чиновники всегда торопились и палили свою схему, рассказывая населению, что вот мы строим детский сад, вот мы строим больницу. Хотя, строго говоря, у них не было на это никаких документальных подтверждений. Когда строилось здание детского сада "Улыбка", ни в одном документе не значилось, что это именно детский сад, заказанный районной администрацией. То же самое было и с районной больницей.

Схема устраивала и районную, и республиканскую власти, и строителей. Нет необходимости проводить тендер на строительство, опасаться ревизий и выкраивать откаты. Частное лицо строит частное здание. Кому какое дело, за сколько он купил стройматериалы? Правильно, никому и никакого.

Зато потом районная администрация проводила тендер на покупку здания в Чемале для размещения детского сада, для размещение больницы. И здесь, как вы понимаете, выходил, весь в белом, частный строитель и говорил - есть у меня такое здание, не хотите ли купить? И называл свою цену, потому что он предприниматель и продает своё. Хотите - покупайте, не хотите - до свидания и останемся друзьями.

Уже на этапе строительства больницы было известно, что Беставашвили привлек к инвестиционном партнерству еще одного предпринимателя, Александра Кенигсберга - директора и совладельца кампании "Алтайские семечки". По разным данным, он ивестировал в строительство больницы около 200 миллионов рублей. Как любой предприниматель, Кенигсберг инвестировал в строительство свои деньги, чтобы получить прибыль. Чтобы построить за одни деньги, а продать дороже. И состава преступления в этом тоже нет.

В чем привлекательность данной схемы для строителей и чиновников? Если частное лицо затратило на строительство здания 50 миллионов рублей, может ли оно продать это здание за 150 миллионов и получить прибыль 100 миллионов рублей? Ответ очевиден: разумеется, может. Если он построил здание за 350 миллионов, может ли он продать его районной администрации за 650 миллионов. Конечно, может. В этом и заключается бизнес. А вот на вопрос, может ли чиновник получить от предпринимателя в подарок миллионов десять от прибыли, закон четко отвечает, что не может, но такие подарки надо еще доказать. В общем, с точки зрения закона, на каждом отдельном отрезке данная схема безупречна. Но если отрезки сложить в одно неделимое целое, ясно просматривается коррупционный фактор. Эта схема, по сути, является отмычкой к сундучку районного и республиканского бюджетов, где деньги лежат. Взял отмычку, культурно открыл сундучок, забрал деньги и снова закрыл.

Уголовным делом занимается ФСБ. Что они инкриминируют Бествашвили, как сформулируют обвинение, узнаем в ближайшее время. На данном этапе представляет интерес еще и такой вопрос, кто из сотрудников районной администрации тоже пойдет по делу.