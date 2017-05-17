На восстановление Чемальской ГЭС планируют потратить 5 млн рублей

Дорожная карта по реконструкции Чемальской гидроэлектростанции, разработанная по поручению главы Республики Алтай Александра Бердникова, утверждена в регионе. Уже разработано техническое задание на проведение визуально-инструментального обследования ГЭС и водохранилища в рамках реализации инвестиционного проекта реконструкции объекта с увеличением установленной мощности в два раза – до 1 МВт, пишет сайт правительства РА.

На разработку проектно-сметной документации предусматривается выделение около 5 млн рублей из республиканского бюджета.

Кроме того, Минрегион РА в апреле 2017 года разработал проект Дорожной карты по строительству МГЭС на реке Куркура для электрофикации села Аргут в Кош-Агачском районе мощностью 30 кВт. Проект направлен на согласование в Минприроды, экологии и имущественных отношений РА и администрацию Кош-Агачского района на согласование.

Чемальская ГЭС построена в 1935 году заключенными Сибирского управления лагерей особого назначения. На стройке работало до 700 заключенных. Электростанция находится в нескольких сотнях метров от места впадения реки Чемал в реку Катунь. Мощность станции была менее 500 кВт. Вырабатываемой электроэнергией пользовался близлежащий санаторий и несколько жилых домов на его территории.

С 2011 года после аварии, приведшей к затоплению машинного зала, станция была выведена из постоянной эксплуатации. В конце мая 2014 года в результате наводнения была размыта грунтовая часть плотины ГЭС.

Сейчас плотина функционирует только как музей. В туристический сезон в здании электростанции проводят экскурсии, ежегодно плотину посещают сотни туристов.