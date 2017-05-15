ФСБ изымает документы в администрации Чемальского района

Как рассказывают "Новости Горного Алтая" со ссылкой на источник в районной администрации, в офисе главы Чемальского района сотрудники Федеральной службы безопасности производят выемку документов в рамках расследования некоего уголовного дела, связанного с выполнением ряда строительных подрядов.

По его словам, силовиков, в частности, интересовали документы, связанные с подрядами, полученными фирмой «Орион», которую возглавляет Гоча Беставашвили.

Получить комментарий в Управлении ФСБ на момент подготовки публикации НГА не удалось.