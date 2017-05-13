В Узнезе установили табличку "Последний адрес"

В четверг, 11 мая, в Узнезе установили мемориальную табличку "Последний адрес" в память учителя и директора узнезинской школы Федора Сергеевича Тозыякова, погибшего в годы сталинского террора.

Установка мемориального знака состоялась в рамках общественного проекта "Последний адрес". С просьбой об установке таблички к редакции газеты "Листок" обратилась дочь Федора Тозыякова, пенсионерка Вера Федоровна Тозыякова. При подготовке таблички было оговорено, что мемориальный знак будет закреплен на стене узнезинской избы 1903 года постройки, где жил Ф.С.Тозыяков.

Учитель и директор школы Тозыяков был арестован вместе с художником Г.И.Чорос-Гуркиным из села Анос, приговорен к смерти как "японский шпион" и расстрелян 12 ноября 1937 года на расстрельном полигоне Горно-Алтайска. Все члены семьи Ф.С.Тозыякова были поражены в правах как родственники "врага народа", уволены с работы и исключены из учебных заведений. В 1958 году учителя посмертно реабилитировали.

Двух друзей, художника из Аноса Чорос-Гуркина и директора школы из Узнези Тозыякова можно назвать образцом служения алтайскому народу. Эти образованные и культурные люди до последнего момента, пока было возможно, несли своим землякам свет просвещения.