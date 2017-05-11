Отделением полиции № 1(с. Чемал) межмуниципального отдела МВД России «Майминский» разыскивается без вести пропавшая Пшеницына Нина Кирилловна 1941 года рождения, жительница села Чемал Чемальского района Республики Алтай, которая 9 мая 2017 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно, передает сайт МВД по РА.
Приметы: на вид 75-80 лет, рост 150–155 см, худощавого телосложения, волосы седые длинной до плеч.
Была одета: в пальто коричневого цвета, галоши чёрного цвета.
Особые приметы: отсутствуют передние зубы, страдает частичной потерей памяти.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят незамедлительно сообщить в отделение полиции № 1 села Чемал по телефонам 8(38841) 22-0-02, 22-1-33 либо в ближайшее отделение полиции по телефону 02.
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