В Чемале пропала пожилая женщина, страдающая частичной потерей памяти

Отделением полиции № 1(с. Чемал) межмуниципального отдела МВД России «Майминский» разыскивается без вести пропавшая Пшеницына Нина Кирилловна 1941 года рождения, жительница села Чемал Чемальского района Республики Алтай, которая 9 мая 2017 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно, передает сайт МВД по РА.

Приметы: на вид 75-80 лет, рост 150–155 см, худощавого телосложения, волосы седые длинной до плеч.

Была одета: в пальто коричневого цвета, галоши чёрного цвета.

Особые приметы: отсутствуют передние зубы, страдает частичной потерей памяти.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят незамедлительно сообщить в отделение полиции № 1 села Чемал по телефонам 8(38841) 22-0-02, 22-1-33 либо в ближайшее отделение полиции по телефону 02.