Очередное попрание Конституции РФ. В Чемальском районе миссионер оштрафован за «незаконные проповеди»

4 мая Чемальским районным судом рассмотрено возбужденное прокуратурой района дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст. 5.26 КоАП РФ - осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, сообщает Официальный сайт прокуратуры РА.

Основанием послужили действия жителя с. Бешпельтир, который в феврале 2017 распространял информационные материалы о вероучении одной из НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ религиозных групп среди лиц, не являющихся ее участниками.

В соответствии с Федеральным законом от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» подобная деятельность является миссионерской и МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ НАЗВАННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ. Как показала проверка, мужчиной при осуществлении миссионерской деятельности установленный законом порядок не соблюден, тем самым последним совершено правонарушения, предусмотренное ч.4 ст.5.26 КоАП РФ.

Постановлением Чемальского районного суда он признан виновным в совершении данного административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

В Конституции России сказано ясно (ст.28): «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, СВОБОДНО ВЫБИРАТЬ, ИМЕТЬ И РАСПРОСТРАНЯТЬ религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.»

Однако 6 июля 2016-го года ещё предыдущей версией «бешеного принтера» - депутатами Госдумы 6-го созыва были приняты поправки в российское законодательство. Этими поправками в закон «О свободе совести» 1997-го года была ДОБАВЛЕНА Глава III.1. «Миссионерская деятельность», в которой, в частности, РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ порядок осуществления миссионерской деятельности. Например, теперь «Граждане, осуществляющие миссионерскую деятельность от имени религиозной группы, обязаны иметь при себе решение общего собрания религиозной группы о предоставлении им соответствующих полномочий с указанием реквизитов письменного подтверждения получения и регистрации уведомления о создании и начале деятельности указанной религиозной группы, выданного территориальным органом федерального органа государственной регистрации».

И этим же законом в КоАП был введён пункт 4-й статьи «5.26 - «Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей».

Для тех, кто ещё не понял, о чём речь: Иисус Христос и Апостолы, чтобы не нарваться на штраф, при проповедях в условиях путинской России «периода упадка» с июля 2016 года должны были бы иметь на руках не только письменную доверенность от товарищей по Церкви, но ещё и зарегистрироваться то ли в управлении юстиции, то ли в налоговой. Иначе — штраф. И не дай Бог им ходить и проповедовать в жилых помещениях, кроме тех, которые хозяева сдали в аренду их организации — тоже на штраф можно нарваться.

По хорошему, всё это безобразие должен отменить Конституционный Суд РФ.