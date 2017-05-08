В Чемальском районе оштрафован миссионер за незаконные проповеди

4 мая Чемальским районным судом рассмотрено возбужденное прокуратурой района дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст. 5.26 КоАП РФ - осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, сообщает сайт прокуратуры РА.

Основанием послужили действия жителя с. Бешпельтир, который в феврале 2017 распространял информационные материалы о вероучении одной из незарегистрированных религиозных групп среди лиц, не являющихся ее участниками.

В соответствии с Федеральным законом от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» подобная деятельность является миссионерской и может осуществляться только в порядке, установленном названным Федеральным законом.

Как показала проверка, мужчиной при осуществлении миссионерской деятельности установленный законом порядок не соблюден, тем самым последним совершено правонарушения, предусмотренное ч.4 ст.5.26 КоАП РФ.

Постановлением Чемальского районного суда он признан виновным в совершении данного административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. руб.