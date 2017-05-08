Житель Новосибирска въехал в дерево недалеко от Элекмонара

6 мая около 6:00 часов в с. Элекмонар Чемальского района, на 26 километре автодороги «Усть-Сема-Чемал-Куюс», 44-летний житель г. Новосибирска, управляя автомобилем Nissan Expert, двигаясь со стороны с. Усть-Сема в направлении с. Чемал, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим наездом на дерево. В результате ДТП пострадал водитель и два пассажира - 40-летняя жительница Новосибирска и ее 5-летняя дочь. Женщине потребовалась госпитализация. Мужчине и ребенку назначено амбулаторное лечение, отмечает сайт МВД по РА.

Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. По факту ДТП возбуждено административное расследование. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.