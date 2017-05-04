Житель Чемальского района с подельниками обвиняются в сбыте героина

В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя г. Новокузнецка и 53-летнего жителя Чемальского района, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей».

Как рассказывает пресс-служба МВД по РА, обвиняемые вступили в преступный сговор о совместном незаконном сбыте наркотического средства. Один из них незаконно приобретал крупные партии наркотика и подыскивал покупателей, а его подельник расфасовывал, незаконно хранил и сбывал наркотическое средство на территории Республики Алтай через «закладки». Денежные средства от покупателей злоумышленники получали с помощью Qiwi-кошелька.

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий в ноябре 2016 года оперативниками УНК МВД по Республике Алтай совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Алтай была проведена успешная операция, в результате которой участники группы, обвиняемые в распространении наркотических средств, были задержаны.

Оперативниками совместно со следователями собран достаточный объем доказательственной базы, свидетельствующей о противоправной деятельности группы наркодельцов. В момент задержания у одного из обвиняемых было изъято более 25 граммов незаконно хранящегося наркотического средства – смеси, содержащей героин, расфасованного и предназначенного для сбыта на территории региона.

В настоящее время уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкцией вышеуказанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.