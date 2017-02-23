В Чемале воспитатели, не заметившие симптомов, заразили детей кишечной инфекцией

В период с 13 по 15 февраля в детском саду «Улыбка» с.Чемал зарегистрирована групповая заболеваемость среди детей острой кишечной инфекцией. По данным лабораторных исследований в указанном учреждении у семи заболевших детей и трех человек персонала методом ПЦР выделена РНК норовируса. Заболевание у детей протекало в легкой степени, всем заболевшим оказана медицинская помощь, в настоящее время все дети здоровы. Сотрудники групп, выделившие норовирус, жалоб не предъявляли, все трое были отстранены от работы и также получали лечение, сообщает Роспотребнадзор РА.

Вероятным источником инфекции в д/с «Улыбка» с. Чемал являются вирусоносители (воспитатели и помощник воспитателя ясельной и младшей групп). Заражение произошло при уходе за детьми в группах и общении с ними через руки, загрязненные выделениями вирусоносителей. Руками, в свою очередь вероятно загрязнена посуда, могли быть загрязнены игрушки, белье, а также пища. Способствовало распространению заболеваемости среди детей несоблюдение сотрудниками правил личной гигиены, безответственное отношение работников к своим обязанностям.

Между тем, в ходе совещания в Роспотребнадзоре по Республике Алтай 15.02, на котором присутствовала начальник Управления образования МО «Чемальский район», выяснилось, что в Управлении образования района о заболевании детей в детском саду никто не знал. Указанное подтверждает отсутствие взаимодействия администрации с руководством образовательных учреждений и контроля со стороны муниципалитета за деятельностью подведомственных учреждений.

С 15 февраля новых случаев заболевания не регистрировалось.