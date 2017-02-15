Очистка пещеры Тут-Кушской

C 28 января по 2 февраля проходила экологическая акция по очистке пещеры Тут-Кушской. Правильнее будет назвать эту акцию экологической экспедицией.

Так, помимо сбора мусора, участники проводили разведочные работы в окрестностях Тут-Куша по наводке местных жителей с целью поиска новых неизвестных карстовых объектов (гротов, пещер); основная экогруппа пыталась проводить сбор образцов пещерных беспозвоночных.Организовали это мероприятие спелеологи Экоклуба новосибирского государственного универститета во главе с аспирантом Института систематики и экологии животных СО РАН Алексеем Масловым. Спонсорами мероприятия выступили магазин туристского снаряжения "Альпиндустрия" и новосибирский портал Сиб.фм. В акции приняли активное участие спелеологи новосибирского турклуба "Кедр" во главе с Артемом Ковалевским, самодеятельные спелеологи из Новосибрска и Бийска. От лица горно-алтайского университета принял участие автор этих строк. Общий состав междугородней команды был разделен на три группы, исходя из планируемых целей экспедиции:

- основная экогруппа, из числа участников Экоклуба НГУ (Артём Головин, Иван Рябченко, руководитель экспедиции Алексей Маслов)

- мобильная экогруппа (Алёна Харина, Илья Ватник, Алёна Иванова, Тимур Чекурдаев, Валентин Шеламов, Павел Шубин (г. Бийск), Артем Ковалевский)

- группа разведки (Юлия Власова, Мария Ковалевская, Мерген Челтанов (г. Горно-Алтайск, ЕГФ ГАГУ), Дмитрий Краев).

В первый день команда осуществила трансферт до с. Урлу-Аспак и заброску к пещере. Основная часть людей установила базовый лагерь неподалеку от пещеры, занялась заготовкой дров и подготовкой снаряжения. Основная экогруппа и часть мобильной группы (Илья Ватник и Алена Харина) отправились в пещеру осуществлять навеску веревки и спускать транспортные мешки с оборудованием для базового лагеря. Были вбиты новые крюки для более безопасного прохождения сложных участков, собрана часть мусора в дальних частях пещеры.

Спелеологи из группы разведки - Дмитрий Краев и Мерген Челтанов - спустились вечером во входной колодец и распилили гниющие лестницу и бревна во входном колодце, для их последующего выноса и транспортировки на поверхность.

Это было сделано по следующим причинам: гниющие стволы деревьев, упавшие в пещеру, загрязняют продуктами разложения и плесенью полость пещеры. Кроме того, лестница из длинных жердей, установленная руками человека, так же гниет и представляет опасность для человека при подъеме и спуске, облегчает доступ в пещеру для самодеятельных "вандалов" и "дикарей".

Утром второго дня мимо лагеря спелеологов прошла группа лыжников из турклуба "Горизонт" ГАГУ во главе с Денисом Куспаковым и Александром Козловым, с которыми когда-то в 2005-2006 годах я получил свой первый опыт серьезных турпоходов. Часам к 11 в пещеру спустились уже обе экогруппы - мобильная и основная. Основная группа продолжила работы по установке лагеря и приступила к сбору мусора, мобильная группа собрала мусор по пути от входа до Больших залов (т.н. система "Сказочный подарок").

Работы спелеологов осложнились неожиданно высоким уровнем воды в труднодоступных частях пещеры, для девушек это испытание далось особенно тяжко.

Морозы тоже дали о себе знать, отнимая много времени и сил на функционирование лагеря, заготовку дров, приготовление пищи. Комбинезоны, снаряжение и одежда спелеологов, промокшие порой насквозь и перепачканные жидкой глиной, при выходе из пещеры на мороз тут же затвердевают, так что после снятия обратно их уже сложно надеть. Приходится перед спуском разводить костер и отогревать их, чтобы надеть обратно. Поэтому основная экогруппа оборудовала подземный базовый лагерь.

Группа разведки, чтобы не мешать работе экогрупп, отправилась проверять информацию о неизвестных пещерах по соседству с Туткушской, полученную от жителей Урлу-Аспака. Была попытка найти две пещеры, однако из-за глубоко снега найти их не удалось - возможно, входные отверстие просто-напросто замело сугробами, на крутых склонах было лавиноопасно. Однако был найден один интересный щелевидный грот неподалеку от макушки Туткушской горы. Под скалой неплохая диагональная трещина уходит вглубь скалы с уклоном вниз. Дно засыпано землей и камушками, длина широкой части около 10 метров, дальше щель непроходима.

Внутри тепло, по потолку ползают живые паучки и мушки. Имеются небольшие сталактиты до 5 см. длиной. На входе выложена рукотворная кладка из камней с останками дерева - очевидно, кто-то использовал грот как укрытие. В результате случайной встречи с группой охотников была получена информация об еще одной пещере на противоположной, через р. Куюм, горе, а так же сведения о том, что забытая с 60-х годов пещера Коточепская, упоминаемая в путеводителях Жаркова и Кочетова, обвалилась, и, судя по всему, утрачена.

На третий день, в понедельник, 30 января, первый этап экспедиции закончился. Мобильная и разведочная группы свернули лагерь и уехали домой. Основная экогруппа осталась в пещере и продолжила работы по сбору мусора, отмыванию сталактитов от рукотворной грязи, а так же попробовала себя в сборе образцов подземных беспозвоночных.

Общими усилиями междугородней команды спелеологов за все время экспедиции в пещере было собрано 10 мешков мусора общей массой около центнера. Это неплохой вклад в дело очистки пещеры, однако мусора еще достаточно, чтобы провести подобную акцию еще не раз.



Мерген Челтанов, магистрант ЕГФ ГАГУ