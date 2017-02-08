Куреш по-женски, или Чага-Байрам в Чемале

Чага-Байрам в Чемале начался с обряда поклонения Алтаю, что проводится ежегодно рано утром в урочище Барантал, а в 11 часов торжественным открытием продолжилось празднование Чага-Байрам.

Программа праздника была насыщенной и многообещающей, она состояла из концертно-конкурсной программы (конкурсов национального костюма, блюд национальной кухни, "Тастаракай"); выставки - продажи изделий мастеров народных промыслов и ремесел; игр; спортивных состязания по национальным видам спорта (впервые БОРЬБА-КУРЕШ среди женщин); районной Ярмарки; угощений блюдами алтайской национальной кухни.

В районном центре с утра полным ходом шла подготовка к празднованию: заработала ярмарка, зазвучала задорная, с национальным колоритом, музыка, собирался народ. Каждое сельское поселение, а это Чепошское, Узнезинское, Бешпельтирское, Эликманарское, Чемальское, Куюсское разжигали костер и обустраивали свой "стан". На столиках выставлялись блюда национальной кухни, на стендах размещались изделия народного творчества.

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Праздник начался обрядами Поклонения огню, в которых участвовали как артисты Бешпельтирского ансамбля "Амаду", так и старейшие жители Чемальской земли. У Бешпельтирского очага обряд совершала Арбаева Раиса Айтбаковна (село Чемал). У Аносинского очага обряд совершала Таисия Петровна Бардина. Далее зрители и участники празднования Чага -Байрам выстроились в огромный хоровод, который объединил всех жителей Чемальской земли вне зависимости от национальности, возраста, статуса. Огромный чемальский стадион "Юность" вдруг залился зимним солнечным светом, как-то по особенному выглядели заснеженные чемальские горы, очистилось от облачности ультрамариновое небо - все сложилось и удалось, праздник начался!

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Ведущие Мекешева Любовь Кулуновна и Яманов Алексей Владимирович пригласили на сцену для поздравлений почетных гостей в лице главы Чемальского района Александры Леонидовны Механошиной, главы администрации Чемальского района - Евгения Владимировича Ларина, главы Чемальского сельского поселения Виктора Ивановича Ромасюка, Карыша Улдаповича Кергилова, заместителя республиканского центра народного творчества Тенгерековой Светланы Васильевны. Собравшиеся на сцене поздравили жителей и гостей Чемальского района с Чага- Байрам, пожелав всем здоровья, мира и гармонии. Светлана Васильевна вручила благодарственные письма всем отличившимся в работе на поприще культурной жизни.

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Ведущие огласили программу праздника и веселье продолжилось. Конкурсы чередовались с выступлениями местных ансамблей: "Чейне", "Русские узоры", "Амаду", "Родные напевы". Детские коллективы "Вдохновение" при Чемальском Доме Культуры (рук. Алиям Лебедева) и ансамбль Бешпельтирского СДК показали яркие номера. Просто достойны восхищения изысканной работой беловойлочные национальные костюмы выступающих юных участниц. Много восторгов вызвал конкурс национального костюма, где участники от всех сельских поселений не только создали костюмы своими руками, но и достойно представили их, сопроводив дефиле рассказом и песней на алтайском и русском языках. Несколько костюмов были исполнены из войлока, чем вызвали особое восхищение. Уже стало традицией выставлять на конкурс национального костюма не отдельный наряд, а костюмы для всех членов семьи. Жюри конкурса по национальным костюмам в лице Майманаковой Светлана Михайловны, Бардиной Таисии Петровны и Каруловой Оксаны Владимировны отдали победу семье Тойлоновых из Чемальского сельского поселения.

Жюри выставки - ярмарки "Мастеровой Чемал" в лице Янкинова Якова Ивановича, Митькиной Светланы Андреевны, Стафеева Александра Валерьевича присудили победу мастеру Чемальского сельского поселения Коромякину Вячеславу Ивановичу (резьба по дереву).

Юмористические представления конкурса "Тастаракай" всех поселений были достойны победы. Чепошское поселение инсценировало знаменитую алтайскую сказку "Жена павлина", окрасив ее в экологические тона. Бешпельтирские участницы представили танцевальную композицию на тему символа нового года - петуха, где юмор был в каждом жесте, танцевальном движении, в мимике участниц. Жюри юмористического конкурса "Тастаракай" в лице Янкинова Якова Ивановича, Тозыяковой Татьяны Николаевны и Каруловой Оксаны Владимировны присудили победу Куюсскому сельскому поселению с инсценировкой "Свадьба петуха, или Как петух женился".

Жюри конкурса "Блюда национальной кухни" победу отдали Бешпельтирскому сельскому поселению. Еще задолго до празднования Чага - Байрам широко анонсировалось спортивное состязание по борьбе куреш среди женщин.

Алтай куреш - национальное достояние республики Алтай. Мужество, храбрость, милосердие по отношению к сопернику - качества, которые этот вид спорта воспитывает в мужчинах. К каждому поединку участники готовятся очень тщательно. И неудивительно, что многие хотят посмотреть на это яркое зрелище. Особенным в рамках всей республики стало то, что в Чемале прошли соревнования по борьбе куреш среди женщин.

Для справки: Борьба куреш - борьба на поясах (кушаках) - названия этого вида спорта в разных языках немного различаются: куреш - у татар и башкир, кураш - у узбеков, гуреш - у турок, курес - у казахов и т.д. На международной арене этот вид борьбы часто называют просто "поясной борьбой".

Борьба куреш - это один из самых древних видов спортивных соревнований на Алтае, представляющий из себя различные виды борьбы, например перекидывание соперника через себя, рукопашная борьба с запретом на использование ног, или наоборот, единоборство с подсечками. Традиции проведения куреша насчитывают многие века и присутствуют у многих тюркских народов. Несмотря на то, что в куреше существует деление соперников на весовые категории, титул абсолютного чемпиона достается тому, кто сможет победить всех соперников в не зависимости от их параметров. Классическим видом куреша на Алтае является вариант соревнований, в которых необходимо оторвать своего противника от земли и поднять выше пояса. Стоит отметить, что соревнования по курешу как национальному виду спорта проводятся с 1970 года, вывода его за рамки обычных праздничных игрищ. Правила игр регламентированы и утверждены в федерации борьбы куреш.

В личных соревнованиях куреш соревнуются мужчины с 18 лет, выделяют следующие весовые категории: 52 кг, 58 кг, 66 кг, 74 кг, 82 кг и более 82 кг. После определения весовой категории и уровня спортсмена проходят бои, каждый длительностью 5 минут, на площадке 10 на 10 метров. Победителем оказывается тот, кто смог заставить противника коснуться земли любой частью тела, либо смог поднять его выше пояса.

Упоминания о борьбе куреш встречаются еще в VI веке. В старину ни одно мероприятие у кочевников не обходилось без борьбы на поясах. Борцовский турнир длился иногда по 5-6 часов, до тех пор, пока не выявлялся абсолютный чемпион.

Поясная борьба была не только важным элементом боевой подготовки воинственных кочевников, но и ритуалом, поднимающим боевой дух. В старину перед сражениями двух орд устраивали поединки между двумя единоборцами, выставленными противоборствующими сторонами. Поединки могли быть вооруженными или рукопашными (во втором случае, это чаще всего была борьба на поясах). Иногда случалось так, что единоборство решало исход сражения между целыми армиями. Победа или поражение единоборца могло либо вдохновить войско, либо деморализовать его. Случалось и так, что после поединка единоборцев командующие враждебных сторон приходили к соглашению.

В самом разгаре празднования Чага - Байрам в Чемале состоялись первые в своем роде долгожданные состязания по борьбе куреш среди женщин. Судьи в составе Самар Максима Сергеевича, Кергилова Карыша Улдаповича благосклонно отнеслись к участницам. Карыш Улдапович рассказал правила данного состязания. Он огласил, что победительницей будет считается та, кто "не коснется земли третьей точкой, кроме двух ног". В поединках участвовали самые смелые, ловкие, веселые и красивые жительницы Чемальского района. Участниц одели в национальные алтайские шубы, что сделало поединок более зрелищным, повязали поясами и состязание под руководством именитого рефери Карыша Улдаповича Кергилова началось.

Для справки: Кергилов Карыш Улдапович - алтайский сказитель (кайчи), поэт, художник; победитель Международного Курултая сказителей 2015 года (Гран-при). Карыш Улдапович является членом Союза писателей РФ. Он вошел в книгу рекордов России и претендент Книги рекордов Гиннеса по непрерывному горловому пению 4 часа 26 минут вместе с группой "АлтайКай". По поручению Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева Кергилов Карыш Улдапович награжден медалью "За веру и добро" за активную гражданскую позицию, патриотизм, пропаганду национального искусства коренных малочисленных народов Сибири и укрепление семейных традиций.

Первая пара участниц, а всего пар было пять, одевшись в шубы и подпоясавшись матерчатым поясом, долго не знали, как уронить соперницу, поэтому этот поединок длился долго, был даже прерван и, начавшись снова, закончился победой участницы, которая смогла выбить соперницу из круга состязания - в толпу зрителей. Далее к участию подключились еще более бойкие и решительные представительницы "слабого пола". Зрелище становилось еще более захватывающим и ярким. Все участницы пытались найти свой собственный подход к победе. Некоторые дамы боролись, вцепившись в пояса друг друга, другие пытались не допустить соперницу к своему поясу, третья пыталась ставить подножки конкурентке; четвертая брала напором, выталкивая партнершу из "круга".

Зрители эмоционально болели, кто за односельчанку, кто за обеих боровшихся, кто был рад самому процессу, а иные были рады просто празднику. Во всяком случае, это состязание оправдало надежды устроителей и доставило массу положительных эмоций всем зрителям, а их было очень много, причем от мала до велика.

В результате ряда состязаний победил "опыт" в лице Розы Сапыровны Тастаевой из села Чемал (из рода кергил). Второе место - серебро - досталось Сабатаевой Ирине из села Бешпельтир. Бронзовое третье место взяла Потанина Аруна из села Чемал.

Роза Сапыровна внесла в состязания особый колорит и изюминку, за нее болели многие зрители, и искренне после ее победы радовались за нее. Судя по реакции зрителей и воли к победе самих участниц - эта женская борьба куреш станет на Чемальской земле традицией, основы которой заложены 5 февраля 2017 года. Далее были и другие состязания: борьба куреш среди мужчин, где победителем стал Сидорчук Михаил Аркадьевич из села Чемал, а участников было более 20, бросание булавы и другие национальные забавы.

Выступали как творческие коллективы, так и индивидуальные участники. Зрители танцевали, сопереживали - то есть были сопричастны ко всему происходящему на Чемальском стадионе.

Новый год идет своим чередом: от праздника к празднику… Следующая встреча - на Масленице!

Ольга Горских, фото автора