Призраки Чемальской ГЭС

Одну из старейших гидроэлектростанций страны - Чемальскую ГЭС ежегодно посещают сотни туристов, которых манят красоты живописного региона и удивительные тайны, связанные с этим чудом советского гидростроения.

Охранники Чемальской ГЭС не успевают закрашивать седину, так как ежегодно в ночь на 5 марта, накануне дня смерти Сталина, в законсервированном помещении машинного зала появляется призрак генералиссимуса.

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Идею сооружения на Алтае гидроэлектростанции высказал В.И. Ленину в 1922 году известный русский путешественник и философ Н.К. Рерих. Он увлекательно описал красоты горного оазиса России и его необыкновенную энергетику, "струящуюся из недр, скал и чистейшей воды Алтая". Однако болезнь и смерть главы молодого Советского государства отодвинули строительство станции почти на десятилетие.

Во второй половине двадцатых годов Совнарком принимает судьбоносное для Горно-Алтайского уезда решение о строительстве в Чемальской волости бальнеологического курорта для государственных деятелей СССР. На отдых сюда приезжают такие высокопоставленные чиновники как В. Молотов, С. Орджоникидзе, С. Косиор, М. Калинин.

Именно с женой "Всесоюзного старосты" - Екатериной Лойберг-Калининой - связывается начало строительства ГЭС на Чемале. До сих пор старожилы Чемальского района Республики Алтай рассказывают о том, как в начале 1930 года к ним внезапно приехала Калинина, бросившая своего супруга и восьмерых детей в Москве.

Известно, что Лойберг-Калинина являлась сторонницей "свободной любви", и, как гласит одна из легенд, эта молодая, энергичная и по-своему красивая женщина сбежала на Горный Алтай вслед за одним из московских инженеров по фамилии не то Ковенов, не то Коленов, который участвовал в строительстве в Чемале образцово-показательного совхоза. Приехавший вскоре за своей женой М.И. Калинин получил от Екатерины Ивановны, активно занявшейся развитием промышленности и инфраструктуры региона, категорический отказ вернуться домой…

А уже через месяц в жизни Лойберг-Калининой произошла трагедия: как-то, купаясь в реке Чемал неподалеку от ее впадения в полноводную Катунь, ударился головой о камень и утонул любимый ею инженер.

Убитая горем женщина долгое время приходила к месту гибели своего возлюбленного, где, как поговаривали, не раз встречалась с его призраком.

Когда же в очередной раз "всесоюзный староста" приехал к Екатерине Ивановне, она уговорила влиятельного супруга начать строительство в печально памятном ей месте электростанции, которая бы стала своеобразным монументом любимому ей человеку…

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Уже весной 1931 года вышло специальное постановление ЦК, в соответствии с которым в Чемальскую волость было направлено несколько сотен заключенных Сибирского управления лагерей особого назначения, которые и составили основной костяк рабочей силы. Ход строительства гидростанции контролировала лично Лойберг-Калинина, которая решала вопросы со своевременными поставками строительных материалов и техники, турбин и генераторов.

Помимо организационных вопросов, Екатерине Ивановне приходилось вести разъяснительную работу среди местного населения, которое поначалу было настроено категорически против масштабного по меркам тридцатых годов строительства в месте, считавшемся у алтайцев священным.

По рассказам старожилов, особенно сопротивлялся строительству старый шаман из поселка Куюс, который однажды пробрался на стройку и кинул в котлован какой-то предмет (некоторые предполагают, что этим предметом была заячья лапка - излюбленный элемент шаманской магии). Один из часовых, охранявших режимный объект, выстрелил в старика. Падая, шаман успел выкрикнуть на алтайском языке страшное проклятие, смысл которого сумели понять лишь несколько вольных рабочих из числа местного населения…

А вскоре на шедшей ударными темпами стройке стали происходить драматические события. Осенью 1932 года группа заключенных, работавших на объекте, подняла восстание. По свидетельствам очевидцев, трупы погибших в ходе беспорядков зеков (около 500 человек) в спешном порядке были замурованы в бетонное тело плотины.

Весной 1933 года строителей сразила неизвестная болезнь, из-за которой умерли полторы сотни заключенных, вольных и охранников.

В ночь с 30 апреля на 1 мая 1934 года внезапно прорвало бетонные перемычки, и огромная масса воды ринулась к недостроенной плотине. Двое суток, работая по пояс в воде, люди заделывали размытые перемычки. После того, как авария была устранена, сотрудники НКВД, проводившие расследование происшествия, установили, что еще до прорыва из строительного поселка самовольно ушли несколько алтайских семей.

Когда беглецы были найдены, они рассказали, что ночью накануне аварии им во сне явился старый шаман и предупредил, чтобы его соплеменники спасали свои жизни, так как "идет большая вода". Следователи не поверили сбежавшим рабочим, и те были отданы под суд...

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Ранней весной 1935 года, незадолго до пуска в эксплуатацию ГЭС, один из заключенных в надежде получить досрочное освобождение взялся выполнить особый заказ, поступивший от строительного начальства: написать портреты И: Сталина и С. Орджоникидзе, приезд которых ожидался к открытию станции. В установленные сроки работа была выполнена. Однако художник-зек чем-то прогневил одного из старших офицеров НКВД, и тот жестоко избил автора картин. В сердцах заключенный плюнул на портрет вождя народов, за что вместо долгожданного освобождения получил новый длительный срок…

Влиятельные гости так и не приехали на открытие ГЭС, однако их портреты были вывешены в машинном отделении и долгие годы приводили работников станции в благоговейный трепет, который перерос в мистический ужас в марте 1953 года.

В далекой Сибири еще никто не знал о смерти Сталина, а среди рабочих машинного отделения уже второго марта прошел слух, что в Москве что-то случилось. Причиной подобных разговоров стал… призрак вождя, который дважды видели накануне в гулких коридорах, после чего машинное отделение наполнялось явственным запахом трубочного табака. При этом сотрудникам станции было категорически запрещено курить в помещениях ГЭС…

По воспоминаниям ветеранов, работавших в разное время на станции, в течение последующих лет дух Сталина появлялся в аккурат накануне даты его смерти, а призрак Орджоникидзе - в день очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

Весной 1969 года во время сильного паводка, когда затопило машинное отделение, портреты вождей оказались в воде. После этого "омовения" картин в машинном отделении стал появляться призрак Л.Б.Берии. В летние безлунные ночи из подвала ГЭС пробивается огонек зеленой лампы, где за столом сидит покойный Лаврентий Палыч и ведет дело о затоплении портретов вождей, а двое охранников со смертельными инфарктами были госпитализированы в районную больницу. С тех пор никто не решается более беспокоить гражданина начальника.

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На протяжении 75 лет Чемальская ГЭС исправно служила людям, снабжая окрестные поселки электроэнергией. Начиная с 1990-х годов, когда в Горный Алтай хлынули толпы туристов, станция стала одним из мест, наиболее часто посещаемых гостями региона, которых привлекали и неповторимая красота здешних мест, и мистические факты, связанные со станцией.

По мистическому совпадению, на третий день после печально известного расстрела восставших строителей в 1932 году, неподалеку от ГЭС из-под земли начали бить два источника - с "живой" и "мертвой" водой, умываясь которой обязательно следует вспомнить о жертвах тех трагических лет.

Другое мистическое явление - это дух и хранитель Чемальского водохранилища, подводный Ооз-незя, пугающий лик которого, приблизившийся к поверхности рукотворного озера, можно иногда увидеть в безветренную и солнечную погоду…

В сентябре 2010 года из-за обнаруженных в плотине ГЭС трещин был начат сброс воды из водохранилища.

Жители окрестных улиц рассказывают, что несколько ночей кряду окрестности оглашал жуткий и тоскливый вой, который издавал, по мнению местных жителей, подводный хранитель. Он словно прощался с одним из главных символов современного Горного Алтая.

После консультации с районным шаманом было принято решение о реконструкции водохранилища, чтобы восстановить добрые отношения с подводным духом.