В Чемальском районе предприниматель оборудовал выгребные ямы в водоохранной зоне реки Катунь

Прокуратурой Чемальского района в ходе проверки выявлены нарушения водного законодательства при использовании земельного участка, относящегося к землям особо охраняемых территорий и объектов, расположенного на правом берегу реки Катунь вблизи устья урочища Толгоек в Чемальском районе. Как говорится на сайте прокуратуры республики, хозяйствующий субъект, оказывающий туристические услуги, оборудовал туалеты, выгребные ямы, в результате чего сточные воды посредством дренажа попадают в реку Катунь, что создаёт угрозу загрязнения водного объекта и угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. За допущенное нарушение он привлечен к административной ответственности Управлением Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

В целях защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду прокурор направил в суд исковое заявление о понуждении предпринимателя оборудовать туалеты сооружениями и системой для отведения сточных вод в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В судебном заседании ответчик в полном объёме признал исковые требования прокурора района.