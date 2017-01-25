В Толгоеке ликвидирован наркокартель

Сотрудниками отделения полиции №1 села Чемал межмуниципального отдела МВД России "Майминский" задержан местный житель, подозреваемый в незаконном хранении наркотиков.

В ходе проверки информации, поступившей от местных жителей, в подвале одного из недостроенных зданий села Толгоек полицейскими задержан местный житель 1986 года рождения, ранее совершавший преступления, у которого было изъято вещество растительного происхождения.

Проведенная экспертиза установила, что вещество является наркотическим - марихуаной общей массой 786 грамм.

Подозреваемый был доставлен в отделение полиции, где пояснил, что наркотическое средство хранил для собственного потребления.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств совершенные в крупном размере". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба МВД по Республике Алтай