Букачаков отчитался о работе депутата

Депутат Госдумы Р.Б.Букачаков прислал своим избирателям первый отчет о своей новой работе, где, по свидетельствам его коллег, он успевает не только голосовать, но и делать селфи года.

Недавно Родиону Борисовичу удалось сфотографироваться с бывшим боксером Николаем Валуевым, который лично подошел к нему в буфете с двумя бокалами газированной воды и предложил выпить.

В отчете о своей законодательной деятельности депутат Букачаков сообщает, что работа интересная, питание хорошее, и если будете в Москве, то заезжайте. На прощание депутат пообещал прислать новые селфи со своими знаменитыми коллегами.