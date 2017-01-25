Депутат Госдумы Р.Б.Букачаков прислал своим избирателям первый отчет о своей новой работе, где, по свидетельствам его коллег, он успевает не только голосовать, но и делать селфи года.
Недавно Родиону Борисовичу удалось сфотографироваться с бывшим боксером Николаем Валуевым, который лично подошел к нему в буфете с двумя бокалами газированной воды и предложил выпить.
В отчете о своей законодательной деятельности депутат Букачаков сообщает, что работа интересная, питание хорошее, и если будете в Москве, то заезжайте. На прощание депутат пообещал прислать новые селфи со своими знаменитыми коллегами.
Сэлфист б..дь.
Горила с мокакаю вино пьют.
Признал, что в процессе становления российского рейха мы наблюдаем возрождение такого уродства, как юденраты («еврейские советы» при нацистских властях). Нынешние российские от тогдашних германских отличаются лишь по форме, но не по сути. И ровно настолько, насколько гибридный рейх отличается от брутального прародителя.
Противно. Ужасно противно и от Валуева, и от этого шныря Букачакова.
Это какойто зверинец, а не парламент.
О.Журавлёва
В какую сторону свои стратегические ракеты Китай не запускай не достают они своей дальностью до Америки.
А всю Россию, из любой точки Китая покрывают.