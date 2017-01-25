Шинокские чудеса

В 2013 году мы совершили путешествие, воспоминания о котором свежи и по сей день. Неизгладимое на нас с мужем впечатление произвела шестичасовая экскурсия к Шинокским водопадам. Мы планировали поездку туда задолго до 2013 года, но именно в июне того года все и срослось. Среди обычно загруженного лета чудом оказалось два свободных дня; родители приехали из Барнаула, дабы посидеть с нашим 3-летним сыном; на ходу был наш походный внедорожник; да и к этому времени мы обзавелись широкоугольным объективом, что важно для съемки протяженных и близкорасположенных объектов.

Единственное, что меня слегка печалило - это погода. Мы отправились в путешествие к вечеру, небо было затянуто паутинистыми облаками, что не сулит ничего хорошего перспективе завтрашней съемки. Тем не менее, мы удачно миновали неблизкий путь, проехав от Чемала до долины реки Ануй, и решили сделать остановку-ночевку в том месте, где предположительно находится устье реки Шинок. Въехав на территорию местной базы отдыха, откуда доносились звуки музыки, мы на скорую руку обустроились, разбив палатку, договорились с управляющим о завтрашней экскурсии и, забравшись в спальники, уснули.

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Утро было приятным во всех отношениях: мы позавтракали, собрались в путешествие, побеседовали о том и о сем с управляющим и, дождавшись ГАЗ 66, вместе с группой туристов загрузились в машину.

Мне несказанно посчастливилось - меня с рюкзаком фотоаппаратуры поместили в кабину водителя. Дорога грунтовая, для автотранспорта очень непростая, идет сначала по полю, потом петляет вверх-вниз по предгорьям среди лугов.

Но речи о том, чтобы снимать окрестности движения из машины, не шло, так как пришлось постоянно держаться за ручки - дорогой ту часть пространства, по которой ехал наш внедорожник, назвать было нельзя. Часть пути проходит по каменистому руслу реки, а последний участок - по склону над крутым обрывом, после чего дорожная колея выводит к шлагбауму, за которым на единственном относительно широком участке ущелья на берегу реки расположена туристическая стоянка "Колесный брод".

Через час мы были на месте, то есть на поляне, оборудованной беседкой, в которой, видимо, отдыхают туристы как после автомобильной части экскурсии, так и после пешеходной. Водитель махнул нам рукой в направлении предстоящего пути, и мы со Славой, встав в стройный ряд туристов, дружно зашагали навстречу к чудесам Ануйско - Бащелакской природы.

Долина небольшой реки Шинок располагается в наиболее возвышенной части Бащелакского хребта, имеет крутые, часто скалистые склоны. "Шинок" в переводе на русский язык означает "обрывистый, неприступный", что в полной мере отражает характер этой реки. Преобладающими типами рельефа являются: пенепленизированный денудационный и эрозионный массивно-гребневидный. Перепад высот относительно небольшой и составляет 800-1785 м над уровнем моря.

Растительность представлена берёзовыми, берёзово-лиственничными, лиственничными, кедрово-лиственничными и смешанными лесами со значительным участием пихты; субальпийскими лугами; разнотравно-злаковыми лугами; кустарниковыми сообществами с участием караганы, спиреи, жимолости, кизильника и петрофитного разнотравья. В верхнем течении река Шинок спокойно петляет по заболоченному плато, а затем устремляется вниз, в узкий каньон, протекая между почти вплотную сходящихся скал. Здесь, в среднем течении она образует несколько водопадов с высотой падения: 10, 28, 72 м, располагающиеся друг от друга на расстоянии от 0,5 до 1 км. Первый водопад называют Рассыпной или Ласковый мираж, располагается он примерно в 13 км от устья реки Шинок. В 1999 году в бассейне реки Шинок был учрежден Государственный комплексный природный заказник краевого значения.

Самый долгий переход был именно к первому водопаду. Появления этого миража мы ждали долго, порой нам казалось, что здесь никаких водопадов и быть не может. В этой экскурсии явно не хватало присутствия гида. Так вот, этот первый участок пути изнурил путешествующих своими бродами. В голове постоянно вертелось:

"Переправа, переправа! Берег левый, берег правый…".

Бесконечное количество раз мы бродили речку Шинок с одного берега на другой. Поначалу все путешественники разувались и переходили водную преграду босиком, потом обувались и шли дальше - до следующего брода, но после пятого раза желание переобуваться не осталось ни у кого и все брели по воде в той обуви, в которой пошли на экскурсию.

Встреча с первым водопадом была долгожданной неожиданностью. Красивый водопад-водоскат словно манна небесная вдруг появился перед участниками путешествия. В лучах сочного полуденного июньского солнца вся местность, где главную скрипку играл водопад, показалась нам сказочной и чарующей - это и монолитная скала, с которой сливалась река Шинок, и сам пенящийся водный поток, и близко подступающий к руслу реки лес. Нас особенно впечатлил вид водопада от места его истока (то есть начала скального уклона). Вода сливалась широким потоком по ровной скале под уклоном примерно в 30 °, а падала в самом конце водослива в небольшое озерцо. Словно стеной подходил к руслу речки лес, который можно было даже назвать густым и дремучим.

Этот первый водопад настолько порадовал нас, что мы сделали селфи на его фоне, чего почти не бывает с нами в последнее время. Окончив на скорую руку съемку первого водопада, мы двинулись дальше в предчувствии следующего эмоционального потрясения красотой водопада Йог. Второй водопад также имеет два названия: Йог и Двойной прыжок. Его высота - 28 метров. Зрелище весьма впечатляет: с отвесной, тёмно-серой от постоянного воздействия влаги и воды скалистой стены гротообразной формы низвергается двумя "скачками" река Шинок.

Удачное название Двойной прыжок за водопадом закрепилось исходя из его строения. Получается, что водопадов на самом деле два: река Шинок падает с первого уступа на второй и только потом грандиозным зрелищем представляется наблюдателям. Брызги от водного потока заполняют всю смотровую площадку. В ходе путешествия по Шинокскому каньону не перестаешь удивляться природной гармонии. Незатейливая в своём нижнем течении речка, каких множество в горах Алтая, в верховьях преображается в реку, достойную уровня природного шедевра.

На сравнительно небольшом расстоянии сосредоточено три интереснейших водных объекта и несколько геологических, причем разместила их матушка-природа по нарастающей. Наверное, при тщательном изучении флоры и растительности долины реки Шинок еще обнаружатся и ботанические редкие объекты.

Путешествие к Шинокским водопадам проходит в русском сказочном стиле: чем дальше, тем становится страшно интересно. Для осмотра третьего водопада, являющегося в своем роде природным рекордсменом, так как достигает высоты 72 метра, нужно взобраться на исток второго водопада (тропа идет слева от него), проходя по склону с довольно значительным уклоном.

Далее мы спустились с каменной стены, а там, буквально за двумя поворотами реки Шинок открывается желанный вид на водопад. Белая длинная лента падающей с каньона реки низвергается слегка под углом, чем и напоминает шею жирафа. Водопад Жираф при подходе к нему и, соответственно, изменении ракурса заметно меняется и при ближайшем осмотре от шеи "жирафа" почти ничего не остается.

Здесь, у самого падения воды, Шинокский водопад напоминает подобные явления в Челушманской долине, где также с отвесных склонов каньона притоки Челушмана "падают" на его дно. Второе название третьего Шинокского водопада - Потаённый, что также не лишено смысла. Таинство действительно присутствует, причём во всем ландшафте в целом. Местность этой части Шинокского каньона поражает воображение: вы как бы стоите на дне огромной каменной чаши. Стенки чаши упираются в бегущие по небу облака. С шумом в чашу наливается вода, причем она - вода - ее никогда не наполняет. Зимний вариант названия - Седая голова.

Выше водопада Жираф - вполне "дикое", редко посещаемое туристами ущелье, где расположены небольшие водопады от 2 до 6 метров.

Из всей нашей группы мы были единственными, кто дошли до водопада в прямом смысле слова - то есть искупались в бодрящем капельном природном "душе" Жирафа. Расставив руки в стороны, мы стояли в водно-капельном потоке, который низвергался с умопомрачительной высоты. Каждая клетка организма ощущала бешеную энергетику этого водопадного рекордсмена.

Было невероятно сложно оторваться от созерцания сего шедевра природы, но мысль о том, что тебя ждут полтора десятка людей, все же заставляла нас повернуть в обратный путь. Остальные наши "согруппники" удовлетворились осмотром водопада с места, где он впервые "является" путешествующим к нему туристам и видится им тонкой, длинной струей, падающей под некоторым наклоном.

Обратный путь не оставил тягостных впечатлений, так как прошел на автомате, а в голове всю дорогу роились мысли о бесконечной красоте нашей алтайской природы. О том, что нескончаемым потоком идут люди к природным объектам и, что самое главное, ведут с собой детей. О том, что мы счастливые люди, так как имеем возможность соприкоснуться с истиной красотой природы, нетронутой цивилизацией.

"Прочапав" обратный путь, мы воссоединились с группой и уселись в машину, которая везла в обратный путь больший груз, чем привезла утром, так как каждый участник "загрузился" огромной массой впечатлений…

И еще: согласно преданию, у водопада есть свой дух-хранитель - Ээлю (Эзи). "Давным-давно жила в далеком горном селе молодая девушка. Как-то отец велел ей проведать, не созрел ли орех в кедраче. На Ореховой горе увидел красавицу злой дух и возжелал жениться на ней. Дух красавицу уговаривал, обещал много чего, однако девушка его отвергла. Разозлившись, злой дух решил взять красавицу силой.

Хотела девушка убежать, но внезапно ее путь перегородил крутой обрыв. Обрадовался злой дух, протянул руки, схватить ее попытался, но девушка увернулась от его объятий и прыгнула с обрыва, но не разбилась, а обернулась светлой рекой, стремительно летящей с высоких ступеней горы. Неприступной Шинок ее зовут. А злой дух до сих пор не забыл девушку, и поныне стережет беглянку - ждет, когда она обратно красавицей обернется". Если у вас, путешествующих по Алтаю, есть день, посвятите его Шинокским водопадам.

Путешествия продолжаются…

Ольга Горских. Фото автора