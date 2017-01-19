В Чемальском районе женщина осуждена за угрозы топором сотрудникам полиции

10 июня 2016 два инспектора ГИБДД, осуществляя патрулирование в с. Элекмонар Чемальского района, стали преследовать автомобиль «УАЗ» под управлением местного жителя, не подчинившегося законным требованиям об остановке. Скрываясь от сотрудников полиции, водитель доехал до своей усадьбы, оставил автомобиль и спрятался в доме. Когда сотрудники полиции зашли на территорию усадьбы, их встретила сожительница водителя и, взяв топор, стала угрожать применением насилия, рассказывает сайт прокуратуры РА.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и назначил ей наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно.

Следует отметить, что сожитель женщины спустя некоторое время совершил в отношении нее угрозу убийством. Уголовное дело по обвинению его по ст. 119 УК РФ направлено для рассмотрения в суд.