Евгений Ларин возглавил администрацию Чемальского района

Нового главу администрации Чемальского района избрали депутаты на 32-й внеочередной сессии, которая состоялась в среду, 28 декабря. Им стал бывший министр экономического развития и туризма Республики Алтай Евгений Ларин, сообщает сайт правительства РА.

Председатель конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Чемальского района, вице-премьер Эжер Ялбаков доложил о результатах работы комиссии.

Он отметил, что на должность претендовали двое: Евгений Ларин и Татьяна Путинцева, и.о. первого заместителя главы администрации района. Члены комиссии рассмотрели документы, провели индивидуальное собеседование с кандидатами и приняли единогласное решение: представить на рассмотрение сессии и рекомендовать совету депутатов района назначить на должность главы администрации Евгения Ларина.

Депутаты приняли решение путем открытого голосования и за кандидатуру Евгения Ларина проголосовали единогласно. После голосования с ним заключили контракт на два года.

Предыдущий глава района Родион Букачаков был избран депутатом Государственной Думы в сентябре этого года. Нового руководителя избирали в соответствии с измененным законодательством. Теперь главы районов в республике избираются из депутатов райсовета, а главу администрации назначают по итогам конкурса.

Ранее главой района избрали Александру Механошину. Исполнять обязанности главы администрации Евгений Ларин начал в ноябре.