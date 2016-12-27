Дело пилота вертолета, разбившегося весной в Чемальском районе, передано в суд

Горно-Алтайская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пилота вертолета Robinson R-66, разбившегося 14 марта в районе села Чемал Республики Алтай, пишет Интерфакс. По версии следствия, обвиняемый выполнял тренировочные полеты с пилотом-слушателем на борту.

Около 15 часов при посадке на площадку, подобранную с воздуха, пилот не убедился в безопасности маневра, в результате чего вертолет на высоте 4 метров столкнулся с тросом резервной кабельной линии связи и упал на берег реки Катунь в 700 метрах от села Чемал.

Вертолет получил повреждение, после которых его восстановление невозможно. Ущерб собственнику вертолета составил более 83 млн рублей. Пилот и пилот-слушатель получили различные телесные повреждения.

Обвинение пилоту предъявлено по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба).

В настоящее время уголовное дело направлено в Чемальский районный суд Республики Алтай для рассмотрения по существу.