Бой на топорах. В Толгоеке изрубленный топором сельчанин дополз до людей и выжил

Сотрудники полиции Республики Алтай задержали 30-летнего жителя поселка Толгоёк, который чуть не зарубил топором своего 31-летнего собутыльника из села Чепош. Подозреваемого поймали на месте совершения. Там же эксперты изъяли орудие преступления.

По предварительным данным ГУ МВД по Республике Алтай, в сторожке полигона бытовых отходов, расположенного в трех километрах от поселка Толгоек, после распития спиртных напитков и возникшей ссоры между друзьями произошла драка с применением топоров, во время которой обвиняемый нанес несколько ударов топором по голове и телу потерпевшего. С полученными травмами раненый смог добраться до ближайшей турбазы, откуда его госпитализировали в районную больницу.

В настоящее время подозреваемого доставили в отделение полиции. По данному факту ведется разбирательство.