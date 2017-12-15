Два лика Путина (взгляд издалека)

Итак. Первый акт лицедейства Путина завершен. И затянувшаяся было сценическая пауза политического спектакля (драмы или комедии — на ваше усмотрение) под названием «Выборы 2018» закончилась. И Путин, наконец-то, объявил о своем намерении (кто бы в этом сомневался!) баллотироваться в президенты России. И, как всегда, его решение встречено было бурными и продолжительными овациями. Правда, никто «Ура!» не кричал и чепчиков в воздух не бросали. Учитывая торжественность момента, придворные режиссеры заменили чепчики флажками, заранее изготовленными для этого спектакля. И «государь», видя всколыхнувшееся море этих флажков, слыша неутихающие рукоплескания и гул одобрения, чуть было не прослезился. Но вовремя спохватился. А вдруг да осчастливленные его решением «подданные» не так все поймут. И слезы благодарности примут за слабость, которая политику не к лицу. Тем более тому, на которого прикормленные журналисты и политологи давно напялили костюм «национального лидера мирового масштаба».

Итак. Первый акт завершен. Но спектакль не закончился. Теперь нам предстоит в течение трех месяцев наблюдать за перипетиями дальнейшего лицедейства. И у меня нет ни капли сомнения в том, что с экранов телевизоров из уст главного «актера» снова польются потоки словоблудия. Снова услышим о вставании с колен, о достигнутых «успехах» и начавшемся «развитии». Снова, как горох, будут сыпаться обещания побороть коррупцию и улучшить жизнь россиян. И снова последуют путинские инициативы и новые «Майские Указы», которые будут исполнены «медвежьим» правительством лишь на 30-40 процентов.

А прорежимные СМИ, захлебываясь от восторга, как и прежде, но с еще большим энтузиазмом, начнут надувать рейтинг «государя» до 99-ти процентов. И этот процесс, не знаю почему, но напомнил мне сценку из шолоховского романа, в которой дед Щукарь приобрел надутую цыганами дряхлую кобыленку. Хотя между этими действиями — «дистанция огромного размера». Цыгане-то всем табором надували ее через камышинку, а эти — при помощи канализационных труб. Благо, что таких труб на каждом телеканале достаточно. Особенно усердно, жонглируя фактами, дуть будет главный «надувальщик» страны и верный холоп «государя», Дмитрий Киселев.

И снова в каждой новостной программе, на каждом политическом шоу все прикормленные телеведущие, все проплаченные политологи и эксперты будут обсасывать Путина подобно тому, как ребенок обсасывает сахарного петушка. И будут снова обряжать его, как рождественскую елку, сверкающими игрушками. На самой вершине (вместо шпиля) укрепят наиболее значимую - «Лидер мирового масштаба». Чуть пониже - «Национальный лидер», «Мудрый политик» и «Собиратель земель». В середине подвесят: «Государственник», «Хранитель суверенитета»» и «Великолепный стратег». А в самом низу - игрушки помельче: «Человек Чести», «Классный управленец» и «Заботливый хозяин», пекущийся де о благе россиян. И т.д. и т.п.

И снова верные холопы да вышколенные подмастерья, взявшись за руки, будут водить вокруг него дружные хороводы, распевать хвалебные песни и прославлять «государя». А клеветники пивоваровы да сванидзе, скроив умные физиономии, будут смачно плевать в нашу Историю и старательно мазать грязью вождей Октябрьской Революции. А вконец распоясавшийся жириновский, чувствуя свою безнаказанность, без устали будет шпынять нынешних коммунистов

и брызгать ядовитой слюной в сторону большевиков.

Мне, человеку, живущему за Уралом, в далекой сибирской глубинке, запудрить мозги и затуманить глаза непросто. Ведь с высоты Алтайских гор обзор намного шире и все видится гораздо отчетливее. Поэтому, наверное, я и вижу то, чего не видят (или не хотят увидеть) жители первопрестольной. Да, прав был Сергей Есенин, когда говорил:

«Лицом к лицу — лица не увидать:

Большое видится на расстоянии...»

Я, например, вижу вторую половину лица действующего президента. Ту его половину, которая всегда находится в тени и тщательно скрывается от глаз сограждан. Вот почему я решил осветить именно ее и показать вам, какой бурьян пороков произрастает на затененной половине. Это, прежде всего, его ни от кого не скрываемое высокомерие. Это его ханжество, цинизм и вероломство. Если не лживость, то лукавство. И, конечно же, — лицемерие. К этому «букету» можно смело добавить еще и подлость, граничащую с предательством. Подтверждение тому каждый может найти в моих статьях, где я опираюсь не на слухи и досужие вымыслы, а на реальные факты.

Возьмем, к примеру, его внешнюю политику. На ней, собственно, и строится образ Путина как подлинного государственника. «Кто? Если не он!» - хором восклицают яйцеголовые. Они готовы провозгласить его Богом и посадить на божничку. Они готовы на него молиться без устали, лишь бы тот не мешал им грабить богатства России и свободно вывозить бабло за бугор.

Извиняюсь за большое вступление. Оно мне было просто необходимо для того, чтобы лучше донести до вас мою позицию по отношению к действиям нынешнего президента, к тем нюансам его политики, которые либо замалчиваются, либо преподносятся нам в искаженном до неузнаваемости виде. Предлагаю вам первую из

четырех задуманных мною статей.

Булыжник на пути к интеграции

20 лет назад, 2-го апреля 1997 года, между Ельциным и Лукашенко был заключен Договор о создании Союза Беларуси и России. И эта дата даже была объявлена Днем единения братских народов. Подписание же самого Договора в «пакете» с основополагающим документом — Уставом Союза — произошло 23-го мая. Тогда всем казалось, что дорога к воссоединению братских народов, наконец-то, открыта. На волне этих радостных ожиданий уже через шесть дней Союзный договор был ратифицирован российской Госдумой и белорусским парламентом.

Надежда восстановить разрушенный общий дом зажглась не только в сердцах россиян и белорусов, но всколыхнула и народы бывших Союзных Республик. Уже через месяц после ратификации Договора более 90% жителей Таджикистана высказались за присоединение к «Союзу двух». Многотысячные митинги (с таким же требованием!) прокатились по Казахстану. И эксперты пришли тогда к выводу, что Казахстан войдет в Союзное государство уже через два-три года. Документ о присоединении к новому Союзу был принят абсолютным большинством депутатов киргизского парламента. Такой же документ для своей республики подготовил координационный совет Национального собрания Армении. А по просьбе нового руководства Молдавии она получила статус постоянного наблюдателя в Парламентском собрании Союза Белоруссии и России для последующего вступления

республики в новый Союз.

За единство разделенных народов поднялась и Украина. Многолюдные митинги и собрания в самых крупных ее городах приняли угрожающий для власти характер. В такой обстановке даже Леонид Кучма — самостийник западного уклона — вынужден был прислушаться к требованию своих сограждан. На одном из саммитов СНГ он прямо заявил: «Покажите нам преимущества Союза — куда мы после этого денемся». И действительно, куда бы делись?

Создалась и впрямь уникальная ситуация, позволяющая возродить разваленную предателями Державу. И Путин, ставший новым президентом России, казалось бы, должен был воспользоваться этим историческим шансом. Так как он не раз выражал сожаление о развале Союза и называл его геополитической катастрофой.

И вот 20 го января 2000 года Александр Лукашенко и Владимир Путин торжественно обменялись ратификационными грамотами Договора. Сам же полноценный Союз (с единым экономическим пространством, с единой денежной системой и равными ценами на энергоносители) договорились создать к началу 2006 года. На пресс-конференции, собранной по этому поводу, президент Белоруссии сказал: «Надеюсь, что к осени мы изберем совместный парламент, который начнет принимать законы, в том числе и прямого действия».

Но случилось ровно наоборот. Путин всеми своими действиями показал, что его не устраивает появление на общем союзном пространстве такой сильной и популярной в России фигуры, как Александр Григорьевич Лукашенко. Как не устраивает и тот проводимый им соцально-ориентированный экономический курс, не позволивший нуворишам растащить народное достояние по собственным карманам, как это случилось в России.

И Путин, потакая доморощенным олигархам и наплевав на чаяния своих сограждан, начал активно разрушать достигнутые в рамках Союзного Государства договоренности. Уже через 2 года он отказался от договора. Вот вам и его «договороспособность»! Вот вам и «собиратель земель»! А саму идею Союза назвал неприемлемой. Летом 2002 года, выступая в Бакулевском научном центре, Путин открыто заявил: «Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы у нас появился какой-то наднациональный орган». Он предложил отказаться от уже ратифицированного Договора и вместо создания Союзного государства ввести Белоруссию в состав России. Разве это не высокомерие? Разве это не цинизм? — вместо интеграции предлагать аншлюс, как это произошло с ГДР, а позднее — и с Крымом.

Ведь это не пресловутая «ленинская бомба замедленного действия», разрушившая Советский Союз. Это уже реальная путинская диверсантская мина, подложенная им под фундамент нашей интеграции. Это мина с дистанционным управлением, взорвавшая фундамент и похоронившая под своими обломками все достигнутые договоренности. А вместе с ними и наши надежды на воссоединение братских народов. Именно поэтому А. Лукашенко резко отреагировал на идею вхождения Белоруссии в состав Российской Федерации на правах зависимого региона. Он справедливо назвал эту «инициативу» прямым оскорблением белорусского народа. От такой путинской инициативы попахивает высокомерием и антисоветизмом, которые он, собственно, и не собирался скрывать. Объясняя причину отказа от договора, Путин громогласно заявил, что «белорусской стороне импонировало бы объединение по советскому образцу», на что он никогда не пойдет.

В результате этой инициативы он одним выстрелом убил сразу четырех зайцев: во-первых, не нарушил своего обещания, данного им Бушу младшему: не делать реальных шагов для воссоздания «империи»; во-вторых, угодил желанию Запада вообще не допустить полноценной интеграции на постсоветском пространстве; в-третьих, создал у российских граждан впечатление, что это не он, а Лукашенко встал на пути к единству; и в-четвертых, вошел в сознание обывателя, не вникающего в суть происходящего, новым собирателем земель разрубленной на куски Державы.

На словах поддерживая объединительный процесс, Путин сделал все для того, чтобы этот Союз не состоялся. Вместе с Вашингтоном и Брюсселем он устами министра иностранных дел Сергея Лаврова осудил Лукашенко за то, что тот посмел дать решительный отпор прозападным «майданщикам». И применил силу по отношению к белорусским нацистам, пытавшимся совершить государственный переворот.

Специально для тех, кто не знал или успел забыть, вкратце напомню о событиях семилетней давности. Тогда, вечером 19 декабря 2010 года, «майданщики» заняли-центральную площадь столицы. Но, как сообщила радиостанция «Свобода»: «Ворваться в здание им не удалось — там были большие силы спецназа». Эти силы без единого выстрела, без водометов, без газораспылителей и других активных спецсредств оттеснили с площади и рассеяли «демократическую» оппозицию с ее боевиками.

«Васильковая революция», которую готовили и спонсировали западные кураторы, с треском провалилась. Попытка государственного переворота не удалась. И, взбешенные неудачей вдохновители, организовали травлю Белорусского президента. А российское руководство выступило «в обнимку» с госдепом, поддержав Резолюцию Совета Европы по Белоруссии, в которой осуждались действия официального Минска. Что это, если не подлость? Что это, если не предательство своего союзника?

Но главный бонус коллективный Запад получил тогда, когда по его указке «медвежья» власть начала газовые атаки на Белоруссию. Сначала в лютые февральские морозы «Газпром» перекрыл ей подачу газа — под предлогом «задолженности». Хотя исправно продолжал поставлять его Украине и Грузии, долги которых многократно превосходили долг братской республики (Украины — в 15, Грузии — в 10 раз). И это притом, что они начали дрейфовать в сторону Запада и проводить проамериканскую, антироссийскую политику.

Затем Кремль, вопреки Союзному договору, в одностороннем порядке вдвое поднял для Белоруссии цену на газ. А Путин, обращаясь с телеэкрана к своему народу, попытался объяснить причину повышения тем, что такая мера идет во благо двусторонним отношениям. «Это сделано для укрепления интеграции», - без тени смущения заявил он. Правда, скромно умолчал о том, что цена российского газа для союзника оказалась большей, чем для Германии. И, продолжая гнуть свою линию, заявил, что новые цены вводятся для поддержки Белоруссии — пусть, мол, привыкают жить в рыночных условиях. От такой «поддержки» за версту разит ханжеством, подлостью и вероломством.

Недаром «Батька Кондрат», краснодарский губернатор Николай Кондратенко, понимавший, что происходит, горько заметил: «Никогда мы, русские, в такой подлости не жили, в какой живем сегодня».

Правда, позднее, после долгих переговоров, цена на газ для Белоруссии была несколько снижена. Но осталась почти вдвое выше той, что предусмотрена договором. А Путин на официальных встречах и пресс-конференциях не переставал цинична повторять: «Мы установили для Белоруссии льготные условия. Мы проводили и будем проводить политику, направленную на помощь белорусской экономике». Но умалчивал главное: никакая это не льгота, а, наоборот, недоплата по сравнению с тем, что должна иметь Белоруссия по Союзному договору. Который, кстати, неденонсирован.

Недаром А.Лукашенко возмущенно сказал: «Когда нам поднимают цену, как для счастья, говорят белорусам, и она станет намного выше, чем в России - это разрушение всяких отношений».

Хуже того, Путин умудрился развязать против братской республики не только газовые, но и нефтяные, молочные, сахарные и даже табачные войны.

Он сооружает все новые и новые барьеры для дешевых, но качественных белорусских товаров. Тем самым выталкивая ее с российского рынка. И продолжает упорно ставить палки в колеса успешно развивающейся республики,

А в российских СМИ началась беспрецедентная кампания по унижению как Белоруссии, так и ее президента. Республику называли «недогосударством», «замшело — нереформированной», «нахлебницей», «гирей для нашей экономики» и «отставшей от времени». Хотя темпы развития белорусской «замшелой» экономики вдвое превышают темпы «по-путински реформированной» экономики России. Нам пытаются запудрить мозги, представляя Лукашенко «нахлебником», чуть ли не паразитом, присосавшимся к телу России.

Его объявляют «последним европейским диктатором», который, якобы, вознамерился стать белорусским монархом. Правителем, решившим передать сыну бразды правления по наследству и т.п.

Когда же Лукашенко обратился к Путину с призывом обуздать вконец обнаглевших провокаторов, тот цинично заявил: «У нас - свобода слова. И к этой проблеме я не имею никакого отношения».

Тут и ежу понятно. Когда у президента есть свора Верных Трезорок, ему вовсе не обязательно лаять самому.

Вы спросите: кому это выгодно? Да, прежде всего, это выгодно новым «эффективным хозяевам», разрушившим нашу экономику, и в первую очередь — ее олигархическим кланам. Они не могут простить, что Белоруссия не распродала общее достояние нуворишам, не отказалась от лучшего, что было в советское время — от принципа социальной справедливости. И не допустила вопиющего расслоения людей, как это случилось у нас.

Вот почему В. Путин, обслуживая интересы олигархата, никогда не пойдет на равноправный союз с братской республикой. И, пока будет находиться у власти, останется непреодолимой преградой на пути к интеграции. Закончить эту статью я хочу несколько измененными мною словами МАЯКОВСОГО:

Путин

Булыжником

лег на пути,

Словно

в свою

кровать.

Его не объехать,

не обойти,

Единственный выход - убрать!

В.Уделяев, с.Кызыл-Озек

10 декабря 2017 года