Полицейские уничтожили 14 игровых автоматов на полигоне ТБО

Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД по Республике Алтай направили на уничтожение партию игровых автоматов, изъятых в ходе выявления и пресечения фактов незаконной игровой деятельности на территории республиканской столицы.

После изъятия игровых автоматов и проведения соответствующей экспертизы, судом, в целях предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений, связанных с незаконным игорным бизнесом, было вынесено решение об их конфискации с последующим уничтожением, отмечает сайт ведомства.

14 автоматов, которые хранились на специальном складе, были утилизированы на полигоне твердых бытовых отходов Майминского района.