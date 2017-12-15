В Республике Алтай резко похоладет

По данным Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В период с 15 по 20 декабря по юго-востоку Республики Алтай ожидается аномально-холодная погода с понижением температуры до минус 33...38 °С.

МЧС по РА предупреждает, во избежание возникновения пожаров, будьте внимательны при эксплуатации печного отопления и бытовых электроприборов. Не оставляйте без присмотра работающие электрообогреватели и раскаленные печи! Не используйте электрообогреватели кустарного изготовления! Желая обогреть жилище в холода, не следует делать это при помощи газовых горелок или включенной духовки.

Воздержитесь от поездок на автомобиле на дальние расстояния.

При возникновении происшествий - звоните на «телефоны спасения»: «101».