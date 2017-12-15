После письма Путину Министерство образования Республики Алтай рассказало, сколько потрачено денег

Светлана Ивановна Юстукова из Акташа поделилась своим мнением с редакцей "Листка", по поводу недостаточного внимания властей к воспитанию молодого поколения. Подробнее об этом можно прочитать здесь. Письмо аналогичного содержания было отправлено президенту РФ Владимиру Путину. Редакция получила ответ от Министерства образования региона на данное обращение:

«По Поручению Правительства Республики Алтай Министерство образования и науки Республики Алтай рассмотрело Ваше обращение и сообщает следующее.

В 2017- 2018 учебном году в регионе функционирует 183 школы, в том числе 177 начальных, основных и средних школы, 4 вечерних школы, 2 специальных (коррекционных) школы-интерната.

Республика Алтай активно участвует в федеральной целевой программе «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации».

В период с 2006 по 2016 годы в республике построено 22 новые школы, общий объем финансирования составил 2 263,907 млн. рублей, реконструкция проведена в 16 школах, общий объем финансирования составил 1 102,303 млн. рублей, капитальный ремонт проведен в 38 общеобразовательных организациях, общий объем финансирования составил 396,27 млн. рублей.

В 2017 году осуществляется реконструкция здания МОУ «Турочакская СОШ» Турочакский район.

В целях создания условий для ликвидации второй смены обучения в общеобразовательных организациях и создания условий для перевода обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше распоряжением Правительства Республики Алтай от 23 декабря 2015 года № 667- р утверждена региональная программа Республики Алтай «Содействие созданию в Республике Алтай (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы.

В рамках реализации программы планируется путем строительства, реконструкции, оптимизации загруженности мест ввести 9 171 новых мест и провести капитальный ремонт в 43 общеобразовательных организациях, и в результате ликвидировать сменность в школах региона, в том числе на территории Республики Алтай планируется построить 15 зданий школ.

В 2016 году в рамках региональной программы проведен частичный либо полный капитальный ремонт в 4 образовательных организациях на сумму 97,3 млн. рублей (МОУ «Аносинская СОШ», МБОУ «Барагашская СОШ», МБОУ «Амурская СОШ», КОУ РА «Коррекционная школа- интернат»). Начато строительство школы в г. Горно-Алтайске (район Заимка) на 275 мест. Расчетная стоимость строительства составила 380 733,25 тыс. рублей.

В марте 2017 году осуществлен возврат старого здания БОУ РА «Республиканская гимназия им. В.К. Плакаса» на 260 мест (60 млн. рублей).

В августе 2017 года осуществлен перевод детей МБОУ «Гимназия № 9 «Гармония» г. Горно-Алтайска» и МБОУ «Средняя школа № 1 г. ГорноАлтайска» в помещения ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет» на 671 место.

Завершен капитальный ремонт спального корпуса КОУ РА «Коррекционная школа - интернат», МОУ «Аносинская СОШ», МБОУ «Теректинская СОШ» , МБОУ «Амурская СОШ» на общую сумму 112,0 млн. рублей.

В 2016 году в рамках реализации мероприятий по созданию условий для занятия физической культурой и спортом проведен капитальный ремонт спортивных залов в 17 общеобразовательных организациях на сумму 17,35 млн. рублей. Также осуществлена поставка спортивного оборудования для оснащения пришкольных спортивных площадок в 29 школах на сумму 7,25 млн. рублей и перепрофилирование 1 помещения под спортивный зал на сумму 900 тыс. рублей.

В 2017 году в соответствии с утвержденным Перечнем мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом, отремонтированы 13 спортивных залов общеобразовательных организаций.

На указанные цели потрачено 21,4 млн. рублей, из них 18,1 млн. рублей за счет средств федерального бюджета, 1,7 млн. рублей из республиканского бюджета Республики Алтай, 1,6 млн. рублей софинансирование за счет средств местного бюджета.

В настоящее время в Республике Алтай функционируют 177 образовательных организаций, предоставляющих услуги дошкольного образования. Из них 2 государственных, 161 муниципальных и 14 негосударственных организаций.

По состоянию на 7 ноября 2017 года охвачены дошкольным образованием 147447 детей, комплектация детских садов продолжается.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части принятия мер, направленных на ликвидацию очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет в детские сады в Республике Алтай, выполнен на 100%. В настоящее время финансирование на ввод в действие объектов строительства и реконструкции системы дошкольного образования не предусмотрено. Тем не менее, уделяется внимание на увеличение мест в дошкольных учреждениях, включая более широкое внедрение альтернативных форм дошкольного образования.

Реализация Указа осуществлена за счет создания дополнительных мест на свободных площадях образовательных учреждений и дошкольных образовательных организаций; возврата в систему дошкольного образования ранее переданных детских садов; реконструкции зданий и помещений; строительства и выкупа новых зданий дошкольных учреждений и использования вариативных форм дошкольного образования.

На указанные мероприятия из федерального бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования (МРСДО) в 2013 - 2015 годах выделены 549,2 млн. рублей. Также было предусмотрено региональное софинансирование программ развития образования по направлению «модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования» в объеме 113,5 млн. рублей.

На выделенные средства построено 2 новых здания детских садов, приобретено 9 зданий для размещения детских садов, реконструировано 3 детских сада. Проведено капитальных ремонтов и возвращено в систему дошкольного образования 32 здания для размещения детских садов.

В настоящее время в Республике Алтай количество спортивных сооружений составило 345, в том числе: спортивных залов - 135, плавательных бассейнов - 1, плоскостных сооружений - 175, лыжные базы - 4, стрелковый тир и другие.

Строительство и реконструкция спортивных объектов осуществлялось в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы». Всего за период действия данной программы построено 6 спортивных объектов (физкультурно-спортивный комплекс в с. Саратан, плавательный бассейн в г. Горно-Алтайске, спортивный зал общеобразовательной школы №9, реконструкция республиканского стадиона «Спартак» в г. Горно-Алтайске, искусственное футбольное покрытие на стадионе «Динамо» в г. ГорноАлтайске, спортивный зал ПУ -2 в с. Усть-Кокса.

Объем средств, затраченный на капитальные вложения в сфере физической культуры и сорта (строительство и реконструкция) составил 653,8 млн. рублей (в том числе 399,2 млн. рублей из федерального бюджета).

Продолжается работа по привлечению внебюджетных источников доля развития материальнор-технической базы в муниципальных образованиях Республики Алтай.

В муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» введены в эксплуатацию 5 спортивных площадок, 10 действующих площадок доукомплектовываются спортивным оборудованием. В муниципальном образовании «Турочакский район» приспособленное помещение в с. Турочак переоборудовано под тренажерный зал и оснащено спортивным оборудованием, введена в эксплуатацию хоккейная коробка в с. Иогач и горнолыжный комплекс в с. Артыбаш. В муниципальном образовании «Майминский район» за счет частных инвесторов введены в эксплуатацию 4 спортивные площадки в с. Кызыл-Озек и Соузга, планируется строительство спортивной площадки в с. Манжерок.

Министр А.В. Бондаренко

В 2017 году также с привлечением внебюджетных источников финансирования введен в эксплуатацию «Центр спортивной акробатики Республики Алтай».