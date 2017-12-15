Человек, называющий себя "уполномоченным по правам детей с инвалидностью" не смог застать руководство Минздрава, зато поговорил с Бердниковым?

В своей рассылке в СМИ Вадим Жигульский, недавно посетивший Республику Алтай, рассказал следующее:

"Министра и его трех замов не оказалось на рабочем месте , когда я приехал. "В министерстве нет никого, кто мог бы поговорить с вами", - сказали в приемной Минздрава Республики Алтай. Хотя авто с госномерами стоит))) Жаль, что когда надо отвечать за то, что нарушается закон в отношении детей с диабетом, никого нет, кто мы мог ответить)). "Вам надо в правительстве согласовать свой визит", - сказали в приемной министра. Поеду согласовывать!

445

Министра не было, но зато несколько минут уделил мне Александр Васильевич Бердников, глава Республики Алтай, за что огромная благодарность! Александр Васильевич сказал, что займется вопросом обеспечения детей с диабетом инсулиновыми помпами и расходными материалами! Республика Алтай - у вас очень хороший руководитель!"