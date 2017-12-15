Опровержение. Полиграф Шариков пошутил

Документ - подлинный. Это фотографии РЕАЛЬНЫХ БУМАЖНЫХ СТРАНИЦ из газеты

Для тех, кто ещё не в курсе или забыл - напоминаем.

30 октября, сообщает РБК (и ещё куча СМИ), на заседании президентского Совета по правам человека, которое прошло в Кремле, Владимир Путин заявил, что в России собирают «биологический материал» о проживающих в стране людях. Реплика президента последовала после слов председателя организации «Российский общественный институт избирательного права» Игоря Борисова.

Борисов сказал, что в единый день голосования 10 сентября около миллиона просмотров видеотрансляций с избирательных участков «были инициированы с IP-адресов из-за рубежа». Борисов задался вопросом, «для чего такое количество интересантов смотрят наши выборы и проводят видеозапись, фактически образа человека, и как он дальше будет использоваться». «Я лично озабочен тем, что образы моих сограждан оказываются в чужих руках и непонятно, как и для каких целей они там будут находиться», — добавил Борисов.

Oproverj1

Путин ответил: «Образы-то ладно, а вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот, вот вопрос, вот это для..., зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально."Россияне являются «объектом очень большого интереса», - но относиться к этому надо «без всяких страхов», добавил Путин. - «они пускай делают, что они хотят, а мы должны делать то, что мы должны».

Через несколько часов в цепочке Борисов - Путин появилось третье звено. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал РИА "Новости" слова российского президента Владимира Путина о сборе биологического материала представителей различных этносов на территории России, заявив, что таким образом "соответствующие службы на Западе" готовят эффективное биологическое оружие. "На Западе все делается крайне скрупулезно и выверяется вплоть до мелочей: если уж применять биологическое оружие, то наверняка", — отметил сенатор. Кроме того, Клинцевич заявил, что нельзя с полной уверенностью сказать, что против России готовится биологическая война, скорее — разрабатываются сценарии на случай необходимости, и происходит это уже долгое время. Однако, по мнению политика, такая деятельность приняла совсем "неприличные" формы". Клинцевич также назвал своевременными предостережения, высказанные Путиным. "Соответствующие службы на Западе должны знать, что мы в курсе их интереса. Пусть не обижаются и те, кто занимается этой работой на территории Российской Федерации", — сказал сенатор.

Когда я вечером 30 октября прочитал первую новость на "Яндексе", сначала подумал вот что. Теоретически, наверное, возможно создание методами генной инженерии биологического оружия "прицельного" действия - поражающего определённую этническую группу. Но такое оружие будет поражать людей по всей планете и, прежде всего, в США, где почти всё население - потомки мигрантов, смешавшиеся самым причудливым образом. Тогда я решил, одно из двух - данное высказывание Путина является либо умышленным пропагандистским "вбросом" в целях усиления и без того тревожного отношения граждан России к Западу, либо, если господин Президент во что-то подобное искренне верит - наглядной демонстрацией, скажем так, уровня адекватности нынешней власти.

Между тем, РИА "Новости" любезно показывает рядом со странным заявлением ссылку на ту самую новость, которая, судя по всему, и послужила первоисточником фразы Путина - оказывается, ещё 28 июля российский телеканал Russia Today, специально созданный для пропаганды на Западе, сообщил следующее:

"Учебное авиационное командование американских ВВС опубликовало контракт на покупку образцов РНК — живых тканей россиян европеоидной расы. Соответствующий тендер размещён на сайте государственных закупок США. Потенциальный поставщик при передаче образцов в распоряжение Учебного авиационного командования должен также предоставить информацию о состоянии здоровья доноров. Военному ведомству нужны образцы молекул РНК, которые участвуют в реализации генетической информации человека, и синовиальная жидкость, обеспечивающая подвижность суставов. Американские ВВС планируют закупить 12 образцов молекул РНК (содержатся во всех живых клетках и необходимы для трансляции генетической информации в белки) и 27 образцов синовиальной жидкости (важный компонент сустава, обеспечивающий его подвижность) от доноров из России. Об этом сказано в контракте ВВС США, который был размещён на портале правительственных тендеров 19 июля.

«Все образцы (синовиальная ткань и образцы РНК) должны быть взяты в России у европеоидов. Правительство не будет рассматривать образцы тканей с Украины», — говорится в документе, с которым ознакомился RT. «Все свежезамороженные образцы синовиальной ткани и РНК должны поступать от нормальных доноров без травм опорно-двигательного аппарата. Образцы синовиальной ткани и РНК могут не соответствовать друг другу, то есть поступать от различных доноров. Все образцы синовиальной ткани и РНК должны поступать от людей с отрицательным анализом на ВИЧ, гепатит B, гепатит C и сифилис», «В момент доставки подрядчик должен представить образец удостоверения личности, указать пол, возраст, национальность, диагноз, дату хирургической операции, дату диагноза, симптомы, стаж курения, принимаемые лекарственные препараты, рост, вес», — говорится в условиях контракта. [...]

На вопрос RT относительно целей закупки куратор контракта Маркус Мэттингли оперативного комментария не предоставил."

Это была, так сказать, новость первой свежести. Затем, 30 августа эта же новость появляется в массовой газете "Аргументы и Факты" - это была вторая свежесть. Ну, и, наконец, 30 октября, вероятно, третья.

Затем я не поленился и посмотрел нв видео в Интернете, момент, когда Путин произносит вышеприведённые фразы. Это нечто! Каким зловещим голосом Путин произнёс слово "профессионально"! Послушайте сами. После просмотра видео я думаю, что ни в какое биологическое оружие они сами не верят. Просто посмотрели реакцию основной массы населения на первоначальную новость от 28 июля, посмотрели реакцию на публикацию в "Аргументах и Фактах" от 30 августа и решили, что можно эту "тему" запустить, так сказать, на третий круг. А может, сами и организовали первые "круги", как фундамент для будущего раскручивания этой истории уже на самую полную мощность, через Путина. Что и проделано. Причём проделано довольно хитро. Обвинение в, фактически, создании оружия геноцида озвучил не Президент России, а всего лишь сенатор.

Что касается самого факта. Он (это быстро выяснится) может быть просто высосанным из пальца от начала и до конца - как "распятый мальчик". Он может быть связан со вполне невинным исследованием, скажем, влияния особенностей РНК на какие-то болезни суставов (что-то в интересах лётчиков, подверженных перегрузкам и вибрациям). Именно сбор материала для создания биологического оружия крайне маловероятен - подряд был опубликован в открытом доступе, на национальном сайте закупок. И если бы всё было серьёзно, то Путин выступил бы не 30 октября, а 28 июля и вовсе не в форме намёка.

Понятно, что хочется запугать избирателей перед выборами. А то начинают, понимаешь, очухиваться и задавать неприятные вопросы про яхту Сечина, виноградники Медведева, а также цены в магазинах, уровень зарплат, экономику, безработицу и даже про войну в Сирии. Эдак они и про войну с Украиной скоро заговорят... Нефиг! Пусть лучше сглаза и ведьм боятся! То бишь биологического оружия против 47-й хромосомы с "особой русской духовностью".

Вообще, конечно, если у человека не 46 хромосом в клетках, а 47, то этот человек, наверное, болен болезнью Дауна. Но ура-патриотам об этом знать не положено.

Сергей Михайлов