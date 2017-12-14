Алтайский Шепоток: #БердниковВсемогущий

Прямо именины сердца. Вчера генерал вспомнил о своих вассалах. О нас с вами. И страшно выговорить - провел прием граждан. Второй раз в этом году. Первый был в мае. Оба раза Бердников демонстрировал невероятное великодушие, силу и могущество. Погорелице из Маймы помог добрым словом и разъяснил региональное законодательство. Ей же с детьми и внуками на головешках-то самое то. Жительнице микрорайона Алгаир, которая просила дорогу, рассказал про детсад и доступность медицинской помощи. Грунтовую дорогу кстати обещал отсыпать. Ну и по доброй традиции - «выстроил» сельского чиновника из-за отсутствия остановки. Типа народ на селе без транспорта мерзнет, надо «чтобы было где укрыться от непогоды».

Миссия выполнена. На следующие полгода можно благополучно забыть про нудных и навязчивых граждан. Только тсс… никому не рассказывайте