КАКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – ТАКОВО И ПРАВИТЕЛЬСТВО

Разбазаривание земель, имущества и присвоение целевых инвестиционных субсидий из федерального, республиканского и муниципального бюджетов в бывшем ОПХ «Чуйское», на мой взгляд, наглядный пример применения коррупционной схемы экономики РОЗ (Распил– коррупционное деяние, связанное с извлечением незаконного дохода при распределении и исполнении государственных подрядов; Откат– неофициальное условие официального договора, когда ведущие переговоры лица договариваются о выплате в связи со сделкой суммы денег представителю стороны, который способствовал заключению договора с ущербом для представляемой стороны; Занос – от слова заносить, т.е. давать взятку, платить вымогателю). Общественно опасные деяния в бывшем ОПХ «Чуйское» были совершенны с прямым умыслом, заранее запланировано, то есть умышленно.

Первым делом правительство РА добилось освобождения от занимаемой должности руководителя территориального управления Росгосимущества по Республике Алтай А.Тюхтенева, поскольку с ним у высокопоставленных чиновников правительства не было шанса хозяйничать, то есть преступно распоряжаться землями и имуществом ОПХ «Чуйское». Действовали коварно и подло, во время видео-конференции президенту страны Д.Медведеву подсунули ложную информацию о том, что «руководитель территориального управления Росгосимущества не дает им использовать в интересах Республики Алтай, находящееся в республике федеральные земли и другое федеральное имущество». Обман удался, злоумышленникам удалось добиться не только увольнения А.Тюхтенева с работы и передачи земли и имущество ОПХ «Чуйское» из федеральной в республиканскую собственность, но и возбуждения уголовных дел, в том числе о неисполнении А.Тюхтеневым поручения президента РФ о передаче земель ОПХ «Чуйское» из федерального в республиканскую собственность, которые через три года были прекращены в связи отсутствием в действиях Росгосимущества по РА и его руководителя состава преступления.

Вторым действием правительственные чиновники вместо опытно-производственного хозяйства «Чуйское» создали ООО «Чуйское» и в целях «развития территории и привлечения инвестиций» вбухали туда целевые субсидии из федерального, республиканского и местного бюджетов в общей сумме около 200 миллионов рублей. На эти деньги обещали создать агротехнопарк, строить откормочные и доильные площадки и т.д. и т.п. Но ничего этого не было сделано, деньги ушли неизвестно куда, то есть неизвестно в чьи карманы: Бердникова, Тевоняна, Пальталлера, Алисова, Тиллимана?.. В республике юридические лица под названием ООО «Чуйское» появлялись трижды (в 2006, 2012, 2013 годах). Все три раза они имели отношение к ОПХ «Чуйское» (были зарегистрированы по одному с ним адресу: с.Майма, ул. Ленина, 54. и все трое были связаны с разного рода мошенническими махинациями, а аффилированных с ними физических и юридических лиц были десятки.

Разбазаривание имущества и земель бывшего ОПХ Чуйское» – третье действие мошенников. Сегодня ООО «Чуйское» осталось почти без имущества: более 90 процентов имущества (часть административного здания, коровники, телятник, гараж, АЗС, зернофабрика, склад семян и многое другое) были или дешево проданы, или бесплатно переданы частным и юридическим лицам. По договорам об уступке права аренды на земли ООО «Чуйское» были розданы более 8 тысяч гектаров земли. Они были разделены на 87 участков, право аренды на которые было руководством ООО безвозмездно уступлено частным и юридическим лицам. В данный момент в Арбитражном суде республики в общей сложности оспаривается 55 участка и более половины из них уже оспорены, в том числе земли сыновей Пальталлера, а32 участки не могут быть оспорены в суде по истечению сроков исковой давности.

Ликвидация последнего ООО «Чуйское» должно было быть последним четвертым (аккордным)действием правительство РА. Но поскольку, хозяйство было обременено очень большими долгами, закрывать его без шума, то есть без проведения процедуры банкротства было невозможно, а приехавший из Барнаула конкурсный управляющий С. Бондарев был не только профессионалом своего дела, но и честным и настырным человеком. Это он несмотря на всевозможные препоны со стороны республиканских ведомств и федеральных структур по республике судиться за возврат незаконно арендованных земель и украденного имущества ООО «Чуйское».

У русского народа есть крылатое выражение «каков поп, таков и приход», означающий, что деятельность человека зависит от его характера, и наоборот, на характер человека оказывает влияние его занятия и окружение. В нашем случае получается «каков председатель, таково и правительство». В свое время оппозиционные депутаты Республики Алтай пятого созыва неоднократно обращались в правительство, МВД, прокуратуру РА, следственному управлению, управлению ФСБ по РА разобраться с коррупционными деяниями вокруг бывшего ОПХ «Чуйское», но ни одно из вышеназванных ведомств выявлять коррупцию не стали, наверное, не дождались команды «фас» или это является доказательством сращивания правительственных коррупционеров с представителями правоохранительных структур?.. Это я веду к тому, что А. Бердников в скандальном телефонном разговоре с А.Адариным грозился же ему, что «хочешь – я щас дам фас, ..., МВД, ФСБ, прокуратуре, чтоб твое нутро все вывернули, ..., и налоговой, ..., гавкну, ..., и все начнут тебя рыть, ..., урывать, ..., еще раз», «завтра дам команду, ..., силовикам, чтоб тебя порвали, ..., немножко, от налоговой, ..., до Следственного управления ФСБ, ..., столько навешают на тебя, что, ..., ты кровью потом, ..., плакать будешь».

То, что Бердников является главным бенефициарием в коррупционных деяниях в РА сомневаться не приходиться. На мой взгляд, явным доказательством этого является обращение 2006 года в Жилищный фонд РА с текстом «в связи с отсутствием жилой площади у утвержденных Заместителей Председателя правительства Республики Алтай и отсутствием у правительства Республики Алтай служебных жилых помещений для размещения прибывших из других местностей, прошу Вас выделить кредитные ресурсы в размере: Тевоняну С.М. – 6 миллион рублей, Пальталлеру Р.Р. – 6 миллион рублей». В последствии на этот беспроцентный кредит в туристско-рекреационной зоне «Бирюзовая Катунь» (Алтайский край) в районе горы Красный Камень урочища Голдушка были построены три особняка – А.Бердникову, С.Тевоняну, Р.Пальталлеру и скоро Бердников своё жилище продал новосибирскому бизнесмену. На мой взгляд, незаконное обогащение трио «Бердников – Тевонян – Пальталлер» на лицо. Если брать команду Бердникова в целом, то из его ближнего круга в коррупционных делах были замечены (кто-то стал свидетелем или фигурантом уголовных дел, а кто-то уже осужден): С.Тевонян (первый вице-премьер), Р.Пальталлер (первый вице-премьер), А.Банных (вице-премьер), С.Шевченко (глава Чемальского района), В.Облогин (мэр г. Горно-Алтайск), А.Джаткамбаев (глава Кош-Агачского района), А.Борисов (глава Чойского района), И.Кириллов (глава Шебалинского района), С.Огнев (министр сельского хозяйства), В.Макасеев (руководитель комитета ветеринарии), А.Потапов (бердниковский кандидат в Совет Федерации) и десятки чиновников рангом ниже. В связи с этим возникает вопрос: не ОПГ (организованная преступная группа– устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения преступлений) ли это иесли это ОПГ кто в ней является пособником, подстрекателем или организатором преступных деяний?

С.Танытпасов