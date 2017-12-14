К Александру Бердникову во время личного приема обратились за помощью семь жителей региона

Жительница Майминского района обратилась с просьбой оказать содействие в восстановлении утраченного имущества. В результате возгорания электропроводки произошел пожар в доме многодетной семьи, в котором, помимо заявительницы, проживали ее дети и внуки. В связи со сложной жизненной ситуацией обратившейся было принято решение о выделении ей единовременной материальной помощи. Александр Бердников также проинформировал заявительницу, что по региональному законодательству она имеет право на получение до 100 куб. м. деловой древесины бесплатно.

Жительница микрорайона Алгаир в Майме посетовала на отсутствие дорожного полотна; имеющаяся грунтовая дорога оставляет желать лучшего. Александр Бердников напомнил, что микрорайон застраивается постепенно в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села» с 2009 года. В настоящее время ведется проектирование инфраструктуры, запланированы другие мероприятия по благоустройству. Уже сейчас построен современный детский сад на 200 мест, в ближайшие дни откроется офис врачебной практики, в планах – возведение школы. «Президент страны Владимир Владимирович Путин во время «прямой линии» летом этого года обозначил основную задачу российской медицины – обеспечить доступность медицинской помощи для всех граждан. Поэтому учреждения здравоохранения, другие социальные объекты мы строим в шаговой доступности», - сказал Глава и проинформировал о том, что до конца года дорожная служба района проведет отсыпку полотна.

Прямо во время приема Александр Бердников связался по телефону с главой Майминского района Евгением Понпой по проблеме отсутствия остановочного павильона в селе Озерном. Жителям села приходится добираться до близлежащих населенных пунктов на попутках и маршрутке, которая ездит нерегулярно, отметила староста Озерного. В селе проживает порядка 300 человек, при этом границы поселения расширяются, село растет. Александр Бердников поручил руководству Майминского района построить остановочный павильон, который бы надежно укрывал людей от неблагоприятных погодных явлений. После установки павильона будет разработано движение маршрута через село Озерное.

Житель Горно-Алтайска обратился к главе региона с семейной бедой – у его пятилетнего сына обнаружена злокачественная опухоль. В настоящее время ребенок с матерью находится на лечении в Москве. Учитывая сложное материальное положение семьи, Александр Бердников распорядился о выделении им денежной помощи.

Материальную помощь и содействие в приобретении специализированного кресла-коляски оказали также семье с ребенком-инвалидом.

Положительно был решен вопрос об оказании финансовой помощи ученице Республиканской гимназии на оплату проезда в Москву. Семиклассница прошла на финальный тур Всероссийских краеведческих чтений юных краеведов-туристов.

Текст и фото сайт правительства РА